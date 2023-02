Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des représentants à l'occasion de la clôture de la première session de la deuxième année législative

Rabat — Le cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l'occasion de la clôture de la 1ère session de la 2è année législative de la 11è législature.

Dans ce message, M. Talbi Alami a exprimé au Souverain, en son nom propre et au nom de l'ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères sentiments de loyalisme et de fidélité.

Le message ajoute : "Alors que nous concluons cette session au niveau des séances plénières, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume, nous avons l'honneur d'exprimer notre fierté de ce qui a été réalisé par la Chambre au cours de cette session, en suivant Vos Hautes directives, notamment le discours adressé par Votre Majesté à l'ouverture de la première session législative de l'année législative 2022-2023 et les autres discours y afférents, qui illustrent Votre attachement à capitaliser sur les acquis et les réalisations et à conduire notre pays à pas sûrs et avec confiance dans l'avenir".

M. Talbi Alami a souligné que dans le cadre des exigences du moment et de l'interaction avec les questions vitales du pays et les préoccupations des citoyens, la Chambre des représentants, de par son statut constitutionnel et institutionnel, a contribué à apporter des réponses législatives, à jouer son rôle de contrôle, à évaluer les politiques publiques et à remplir sa fonction diplomatique et parlementaire.

Le Président de la Chambre des Représentants a réaffirmé la volonté ferme du Parlement "à consolider la position régionale, continentale et internationale de notre pays et à consacrer nos droits légitimes dans le renforcement de notre intégrité territoriale". Il a cité dans ce sillage, "le soutien des puissances les plus influentes dans la prise de décision au niveau international, de nos frères d'Afrique et du monde arabe et musulman, ainsi que de nos amis à travers le monde, à la crédibilité et au sérieux de la proposition d'autonomie dans les provinces du sud récupérées comme unique solution au différend artificiel autour des province du sud du Maroc, tout en saluant la pertinence des projets de développement réalisés dans le pays et en particulier dans nos provinces du sud".

"Assurément, ces réalisations ont été obtenus grâce à Votre supervision effective de la mise en œuvre des projets et de l'allocation des ressources financières nécessaires et grâce au suivi quotidien par Votre Majesté des différents programmes et chantiers, outre l'implication de nos frères et sœurs de ces régions dans cette marche de développement, la mobilisation des institutions élues et exécutives, le tout dans un climat de sécurité et de quiétude garanti par les illustres Forces armées royales, qui se dressent tel un rempart de protection et de dissuasion sous Votre direction, en tant que Chef Suprême et Chef d'État-major Général, en plus du rôle précieux des Forces de sécurité et des Forces auxiliaires, de la Protection civile et des différents services qui méritent tous, notre considération, notre gratitude et notre admiration", a-t-il ajouté.

La marche de développement du pays, a poursuivi M. Talbi Alami, "ne sera pas arrêtée par les réactions envieuses, car nous poursuivons notre travail effectif et notre présence active pour la défense de nos causes vitales et les intérêts de notre pays, à leur tête la question de notre intégrité territoriale, tout en respectant les idéaux et les valeurs de la diplomatie nationale sous votre conduite éclairée et votre vision fondée sur la défense de la paix, de la sécurité, du développement et de la justice en matière de relations internationales".

M. Talbi Alami a relevé que dans le cadre de l'interaction avec les aspirations de la société et le contexte national, et suivant les hautes directives royales, la Chambre des représentants a veillé à l'approbation de plusieurs projets de loi et à l'interaction avec les préoccupations de la société, dans le cadre de sa mission de contrôle. Parallèlement, a-t-il poursuivi, elle a poursuivi les processus d'évaluation des politiques publiques, rappelant à cet égard que la Chambre a approuvé 33 projets de loi et trois propositions de loi, dont des lois fondamentales qui auront un impact significatif sur les dynamiques économiques, sociales et des droits de l'Homme.

Pour ce qui de la consécration des droits sociaux et de l'Etat de la protection sociale, M. Talbi Alami a souligné que la Chambre des représentants a approuvé la loi-cadre relative au système de santé national et une loi qui modifie et complète le Code de la couverture médicale de base, qui est "un chantier qui marque Votre règne, et tout le monde est conscient qu'il constitue une révolution tranquille en matière d'offre de santé et de couverture sociale dans notre pays, et qu'il consacre la solidarité et la cohésion sociale".

Il a relevé que "la Chambre est un mécanisme de contrôle de l'action du gouvernement garanti par la Constitution, à travers les questions orales et écrites, les missions d'enquête, l'interpellation des ministres et des responsables des institutions publiques devant les commissions, la discussion des rapports des institutions constitutionnelles et des instances de gouvernance, précisant que les questions orales et écrites représentent une valeur ajoutée en tant que mécanisme de contrôle sur les différentes questions locales et sectorielles qui concernent notre société et notre vie quotidienne".

Le président de la Chambre des représentants a fait observer que la Chambre a également approuvé les amendements nécessaires de son règlement intérieur, dans le but d'améliorer et rationaliser l'action parlementaire, en invoquant l'esprit de la Constitution et les nouvelles orientations du travail parlementaire dans le monde d'aujourd'hui.