Ile Maurice: Grossesse ou pas - Le médecin privé de Stacy Ackbar est injoignable

Après plusieurs interventions de Stacy Ackbar et de Kevin Philogène dans les médias affirmant que la jeune femme était bel et bien enceinte, le couple a mis l'accent sur le fait qu'il s'est rendu chez un médecin privé à Montagne-Longue, en septembre dernier, afin que Stacy Ackbar ait un deuxième avis médical et la confirmation qu'elle était bien enceinte.

Kevin Philogène raconte que "vu que j'ai une parente qui s'était déjà rendue chez ce médecin généraliste, dont le cabinet médical se trouve à Montagne-Blanche, dans le but de faire une échographie lorsqu'elle était enceinte, j'ai suivi ses conseils et j'ai emmené Stacy là-bas. Le médecin lui a fait une échographie et lui a montré le bébé dans son ventre. On a entendu les battements du cœur. Nous étions encore plus heureux. Il a demandé à Stacy où elle suivait son traitement et elle a répondu au dispensaire. Le médecin lui a conseillé de suivre sa grossesse et de ne rater aucun rendez-vous. Ma compagne en était à son quatrième mois de grossesse."

Kevin Philogène se sentait déjà un papa comblé. "C'est ce médecin du privé qui nous a mis en confiance pour que cette grossesse se passe bien. Après l'incident du 1er février où Stacy a été admise à l'hôpital, on est venu nous dire ensuite qu'il n'y avait pas de bébé dans son utérus. Je n'avais plus qu'un seul espoir et c'est ce médecin du privé. Il était mon seul recours pour avoir des informations sur le fait qu'elle était bien enceinte. Je me suis rendu à son cabinet, le 6 février. Mo'nn gagn fébles kan mo'nn trouv enn papié kolé lor so volé ki dir ki li an konzé pou enn mwa an fevriyé."

Il explique qu'il a essayé à plusieurs reprises de l'appeler, en vain. "Mon appel est resté sans réponse. Je me demande la raison pour laquelle il a pris congé. Je n'ai rien contre le fait qu'il prenne des vacances mais une semaine avant que l'affaire n'éclate, il faisait toujours ses consultations et, tout d'un coup, il disparaît de la circulation alors qu'il est demandé dans une affaire importante concernant la grossesse d'une patiente. C'est injuste cette manière de faire. Stacy n'a toutefois pas manqué d'indiquer aux enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) qu'elle s'est rendue chez ce médecin qui est à même d'éclairer les zones d'ombre par rapport à sa grossesse. Elle a demandé aux policiers d'aller interroger ce médecin du privé. S'il n'a rien à cacher, qu'il vienne de l'avant pour dire, comme il nous l'avait annoncé, que ma compagne était bien enceinte."

Il ajoute que Stacy craint que ce médecin n'ait effacé les preuves qu'il avait en sa possession. Nous avons téléphoné au cabinet de consultation du médecin mais nous avons fait chou blanc nous aussi.

Me Pravesh Nukcheddy, l'avocat de Stacy Akbar, affirme avoir pris contact avec le médecin. "Qu'il le veuille ou non, son nom a été mentionné au CCID et il devra être interrogé tôt ou tard." L'avocat ne comprend pas pourquoi il est dit que sa cliente n'a pas fourni les informations nécessaires à l'enquête. "Un maternity booklet où il y a des dates et des signatures des médecins qui ont ausculté ma cliente a été remis à la police. Ce livret est entre les mains des autorités policières. Si cela ne constitue pas une preuve... que voulez-vous de plus ?"