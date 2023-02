Sénégal: Sénégal - Les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en novembre

Dans ce contexte d'inflation, les prix à la consommation, en novembre 2022, ont connu un accroissement de 0,2% par rapport au mois précédent.

C'est ce que révèle l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Ce renchérissement des biens, est principalement induit par l'augmentation des prix dans les fonctions "Restaurants et Hôtels" (+1,8%), "Communications" (+1,2%), "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" (+0,8%).

L'inflation est également stimulée par le relèvement des coûts dans la fonction "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" (+0,7%) mais atténuée par le repli des prix de la fonction "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (-0,1%).

En glissement annuelle, l'Ansd fait savoir, dans la dernière édition de son rapport intitulé " Repères statistiques ", que les prix se sont appréciés de 13,0%.