Soudan: Al-Burhan tient une réunion avec des émissaires internationaux avec la participation de son adjoint

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdul-Fattah Al-Burhan, a affirmé l'engagement envers l'accord-cadre, travailler avec toutes les parties, persuader ceux qui s'opposent à la conclusion d'un accord final global, ouvrir la voie à un gouvernement de transition dirigé par des civils pour mener le pays à des élections libres et équitables d'ici, à la fin de la période de transition.

Cela s'est produit lors d'une réunion tenue dans son bureau mercredi avec le représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique., le sous-secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud, chef du département de la Corne de l'Afrique au ministère allemand des Affaires étrangères, l'envoyé spécial britannique pour le Soudan et le Soudan du Sud, l'envoyé spécial norvégien pour le Soudan et le Soudan du Sud et l'envoyé spécial français pour la Corne de l'Afrique.

Al-Burhan a renouvelé l'engagement de l'institution militaire à sortir du processus politique et à mener les réformes nécessaires dans les organes de sécurité.

Al-Burhan a exhorté les envoyés internationaux à remplir leurs obligations en soutenant la transition politique et en fournissant une aide d'urgence au Soudan.

De leur côté, les envoyés internationaux ont apprécié ce que le président du Conseil de souveraineté a mis en avant lors de la réunion, affirmant leur soutien à la transition politique dans le pays.

La Représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber, qui s'est exprimée au nom de la délégation d'envoyés internationaux, a déclaré dans un communiqué de presse qu'ils étaient tous d'accord pour soutenir et encourager un processus de dialogue global entre les Soudanais qui aboutit à un accord global.

Elle a noté que la rencontre de la délégation internationale avec le président du Conseil de souveraineté, son adjoint et d'autres responsables vise à encourager les parties à aller de l'avant dans la mise en œuvre de leurs obligations pour parvenir à un gouvernement dirigé par des civils.

Elle a dit qu'ils sont venus au Soudan porteurs d'un message d'espoir et d'un message de soutien à l'accord-cadre et aux efforts du mécanisme tripartite facilitant le dialogue soudanais, soulignant que la visite de la délégation d'envoyés internationaux au Soudan s'inscrit dans le cadre de soutien au peuple soudanais et à son avenir au stade actuel.