Soudan: Le consul général du Soudan à Assouan appelle les expatriés soudanais à concilier leur situation

Khartoum — Le consul général du Soudan à Assouan, Abdel-Qader Abdullah, a appelé les expatriés soudanais dans les six gouvernorats de la Haute-Égypte à concilier leur situation et à bénéficier de la décision du président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi rendue en mars dernier d'exempter tous les Soudanais résidant en République arabe d'Égypte des amendes pour violation de la résidence et la période d'exemption est prolongée à six mois supplémentaires, se terminant à la mi-mars 2023.

Les propos tenus par l'ambassadeur Abdel-Qader lors de sa rencontre avec la communauté soudanaise à Assouan, qui s'est tenue à l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime.

Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à Son Excellence le Président de l'Égypte pour son souci par la communauté et son préoccupationde de leur donner l'occasion de concilier leur situation et d'en faire une résidence régulière sur le territoire égyptien.

Le consulat général du Soudan à Assouan, a annoncé à la communauté l'approbation du ministère soudanais de l'éducation pour ouvrir un centre d'examens pour les certificats soudanais de base et secondaire à Assouan, à partir de l'année 2023, en plus des efforts du consulat général pour équiper un centre fixe de passeports soudanais afin que les membres de la communauté puissent obtenir sans problème papiers d'identité et passeports et les inciter à concilier leur situation.