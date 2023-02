Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre les envoyés spéciaux

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Saddiq, a rencontré mercredi les envoyés spéciaux de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de la Norvège, de l'Union européenne et l'envoyé adjoint des États-Unis et a donné un briefing sur les conditions politiques et économiques dans le pays, le dialogue politique actuel mené par le mécanisme tripartite et la nécessité pour les partis politiques et les participants au processus politique de s'entendre sur un document conduisant à la formation d'un gouvernement civil pour poursuivre la transition démocratique et diriger le pays jusqu'aux élections générales.

Le ministre a évoqué le besoin du citoyen soudanais pour la reprise de l'aide au développement et de l'aide humanitaire occidentale, en plus de l'ouverture des débouchés de financement internationaux dans le cadre des défis économiques actuels.

Dans une déclaration à la SUNA, le ministre a déclaré qu'il avait discuté avec les émissaires de la question du dialogue stratégique entre le Soudan et les pays européens, et du désir du gouvernement soudanais de mettre fin à la résolution 1591 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Darfour en raison du changement de la situation au Darfour depuis la date de publication de la résolution jusqu'à maintenant, y compris la situation humanitaire et les conditions des droits de l'homme.

Le ministre a également informé les émissaires sur le rôle du Soudan dans l'établissement des bases de la stabilité régionale à travers sa présidence de l'IGAD et sa supervision de la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, l'expansion de la sécurité et de la stabilité le long des frontières avec le Tchad et la région centrale République africaine, ainsi que les négociations positives en Somalie et en Éthiopie.

De leur côté, les émissaires ont évoqué l'importance du Soudan dans la région et la nécessité de rétablir le système démocratique et le régime civil, outre les espoirs que ces pays placent dans le Soudan pour lutter contre le terrorisme et parvenir à la stabilité au Sahel, la Régions du Sahara et de la Corne de l'Afrique.

Les envoyés ont affirmé que leurs pays reprendraient l'aide et l'assistance au développement et poursuivraient le dialogue stratégique avec le Soudan immédiatement après la formation du gouvernement civil.