Angola: Le pays veut booster les infrastructures, mais sans risquer les finances publiques

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a souligné, mercredi, deux fronts pour stimuler le développement des projets d'infrastructures dans le pays, mais avec un financement "le moins cher possible".

Selon Vera Daves, qui s'exprimait à la table de dialogue de la Rencontre entrepreneuriale Angola/Espagne, le partenariat devra avancer sur deux fronts, la création d'infrastructures de base efficaces pourun "bon" environnement d'investissement et l'attraction directe de capital privé pour l'investissement dans divers projets, y compris l'agro-industrie, la pêche et l'industrie.

L'une des voies, qui est le financement des infrastructures, Vera Daves dit qu'il est important que cela se produise, mais sans manquer de défendre les acquis déjà obtenus dans le cadre de la durabilité des finances publiques.

"Pour nous, il est important de défendre la pérennité des finances publiques, donc nous voulons continuer à chercher des financements, le moins cher possible", se défend Vera Daves, qui demande le soutien des autorités espagnoles pour accéder aux crédits/banques, afin qu'il soit possible de suivre la voie de l'augmentation des projets de développement et d'infrastructures.

Mais en même temps, a-t-elle ajouté, le pays ne veut pas remettre en cause ce qu'il a déjà réalisé en matière de durabilité des finances publiques.

La gouvernante défend également pour le pays, des projets d'infrastructures qui contribuent à ancrer la croissance du pays, ayant invité des hommes d'affaires espagnols et angolais à aider à identifier l'ensemble de projets nécessaires à la croissance de l'économie souhaitée.

"Même si nous vous invitons à vous associer à nous, dans la mise en œuvre du programme de diversification, si un ensemble de conditions de base n'existe pas, comme l'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux routes et autoroutes, cela devient beaucoup plus difficile, et nous sommes conscient de cela ", a admis la responsable, pour qui le secteur privé est le principal moteur de la croissance économique.

Taux d'endettement en baisse

Le ministre d'État à la Coordination économique, Nunes Júnior, qui a également participé à la réunion d'affaires, a réitéré la reprise continue de l'économie, ces derniers temps, une période où il y a un équilibre dans les comptes internes et externes, ainsi que la réduction de la dette publique, rapportée au PIB, qui est passée de 134% en 2020 à moins de 70% en décembre 2022.

Avec la croissance économique qui a lieu, avec moins de besoins de dette et le fait que des excédents budgétaires sont enregistrés, elle a dit que le ratio de la dette publique continuera à diminuer.

L'accent est désormais mis sur la croissance économique, l'augmentation de la production nationale, l'intensification de la diversification de l'économie nationale, une tâche qui s'avère difficile et complexe.

Aux hommes d'affaires espagnols, elle a expliqué qu'il existe plusieurs opportunités d'investissement que l'Angola offre et appelle à l'investissement, compte tenu des facilités déjà créées.

Des hommes d'affaires parient

La directrice générale de la société espagnole DT.Global, María Garron, considère la rencontre comme un renforcement du partenariat entre les deux pays.

Agissant dans le secteur de l'eau en Angola depuis quatre ans, elle a indiqué qu'il était important de voir la réaffirmation des entreprises espagnoles en tant que partenaires de travail et d'affaires dans divers domaines.

La société, avec un investissement de quatre millions d'euros en Angola, prévoit de renforcer les actions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et d'investir dans les énergies renouvelables, qui devraient être mises en œuvre prochainement.

Le directeur général de la société angolaise Candy-Factory (confiserie), Frederico Crespo, a déclaré que le forum entre l'Angola et l'Espagne est un signe que l'environnement des affaires s'améliore et que de nombreux hommes d'affaires viennent explorer le marché angolais, ce qu'il considère comme positif.

"Nous devons créer des opportunités, puis créer des partenariats avec des hommes d'affaires espagnols", a-t-il souligné, pointant des opportunités d'investissement dans la transformation des produits agricoles.

L'homme d'affaires prédit l'attraction de nombreux investissements privés dans les années à venir, avec un accent sur l'espagnol.

Le président de l'Association des industries d'Angola (AIA), José Severo, a souligné les efforts de diplomatie économique que le Président de la République a consacrés à l'Espagne, qui, selon lui, a très bien répondu.

Selon lui, l'Espagne travaille sur une stratégie très impérative et réelle, augurant de bonnes attentes, mais défend que la communauté entrepreneuriale de ce pays européen croie davantage en l'Angola.

"Nous avons des domaines dans lesquels ils sont très présents, comme l'énergie, avec des entreprises de renommée internationale, mais nous ne sentons pas la présence de l'Espagne dans le secteur minier et dans l'agriculture et l'agro-industrie, dont nous avons besoin", a souligné l'homme d'affaires.

D'autres domaines dans lesquels l'Espagne pourrait investir sont liés à la production et à la transformation du café, au reboisement dans le sud et l'est de l'Angola pour la production de cellulose, en vue de réduire le coût d'importation du papier de la ménagère, qui est d'environ 400 millions de dollars US/an, alors que l'Angola était déjà exportateur dans le cadre du projet Altocatumbela.

Le président de l'Association industrielle d'Angola (AIA) souligne également des domaines d'investissement tels que la transformation du sel, la production de soude caustique, que l'Angola importe chaque année, en payant 200 millions de dollars, et la culture fruitière, étant donné que l'Espagne est un grand producteur de concentrés en Europe.

Selon José Severino, des opportunités d'investissement en Angola existent dans plusieurs domaines, comme le coton, qui, selon l'homme d'affaires, peut être produit à Huíla, Benguela Cuanza Sul, Bengo, ainsi qu'à Malanje.

Des représentants de l'Elecnor et de la Conférence espagnole des organisations d'entreprises (CEOE) ont également partagé leurs expériences de travail lors du forum, en présence du Président angolais João Lourenço et du roi d'Espagne Felipe VI.