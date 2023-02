Afrique Australe: Le Conseil des ministres apprécie l'accord de zone de libre-échange tripartite

Luanda — Le Conseil des ministres a évalué, ce jeudi, le projet de résolution qui approuve, pour ratification par la République d'Angola, l'Accord portant création de la zone de libre-échange tripartite COMESA-EAC-SADC.

Le document examiné lors de la 1ère session extraordinaire, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, sera soumis à l'Assemblée nationale.

Cet accord vise à établir un cadre juridique pour les échanges de biens et de services entre les États membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.

Il vise également à promouvoir le développement économique et social de la région, à créer un vaste marché commun avec la libre circulation des biens et des services, ainsi qu'à promouvoir le commerce intra-régional.

Parmi les objectifs de l'Accord figurent également le renforcement des processus d'intégration régionale et continentale, ainsi que la construction d'une zone de libre-échange tripartite forte au profit des peuples de la région.

L'accord prévoit également l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, la libéralisation du commerce des services, la coopération en matière douanière et la mise en œuvre de mesures visant à faciliter les échanges.

Le mécanisme tripartite COMESA-EAC-SADC a été créé à l'occasion de son premier Sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Kampala, en Ouganda, le 22 octobre 2008.