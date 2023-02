Congo-Kinshasa: Rutshuru - 6 blessés dans l'explosion d'une bombe à Bushadara

L'explosion d'une bombe a fait six blessés, mardi 7 février, au village Bushadra, dans la chefferie de Bwisa, au territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Un autre engin non explosé a été découvert mercredi dernier non loin de l'Ecole primaire Budjare, à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo.

Le coordonnateur national de la Synergie pour la lutte antimines (SYLAM), Marrion Ngavhjo, a recommandé à la population du Nord-Kivu à redoubler la vigilance.

Il a cependant déploré les difficultés dans la réponse de la lutte antimines dans les zones sous occupation des rebelles M23 et leurs alliés rwandais.

Selon Marrion Ngavho, la première difficulté est la restriction d'accès dans les zones sous occupation du M23 et la deuxième est celle de manque de financement adéquat pour les séances d'éducation sur le risque des mines.

" Les enquêtes non techniques de marquage des zones, et le déminage direct dans les zones polluées après le conflit. Il y a également récemment beaucoup de troubles populaires dans les zones polluées, accès moins aisés dans les villages, car les routes barricadées et méfiance de la population pour certains humanitaires et leurs partenaires ", a-t-il déclaré.

Les engins explosifs comme les bombes artisanales, les mines, les mortiers, les grenades, les obus, les cartouches tuent, blessent, rendent pauvre et rendent handicapés.

Ces engins de guerre ressemblent aux objets que nous utilisons chaque jour dans la communauté, explique le SYLAM.

Le coordonnateur de SYLAM a par ailleurs conseillé à la population de ne pas manipuler, ni approcher, non plus jeter les pierres, pas encore casser les engins non explosés mais informer directement les autorités locales pour venir les neutraliser.