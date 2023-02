Afrique de l'Ouest: CGF Bourse entend accélérer son développement avec un nouvel actionnaire

Dakar — La société de gestion et d'intermédiation financière CGF Bourse annonce l'entrée d'un nouvel actionnaire dans son capital, un changement d'actionnariat qui devrait lui permettre d'"accélérer son développement en Afrique de l'Ouest".

"Dans un contexte de marché dynamique, et tout en poursuivant la logique de la vision panafricaine de son fondateur, feu Gabriel Fal, CGF Bourse annonce l'arrivée d'un nouvel actionnaire, la société d'investissement LBOF Securities International", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Avec ce changement d'actionnariat, CGF Bourse entend accélérer son développement en Afrique de l'Ouest", indique le communiqué, selon lequel le nouvel actionnaire de CGF, à savoir LBOF Securities International, est une société de capital-investissement fondée en 1985 et contrôlée par LBO France Gestion.

Au fil des années, elle "est devenue une plateforme d'investissement multi-spécialiste développant ses activités notamment en France et en Italie et plus récemment en Afrique en collaboration avec des partenaires africains du monde de la finance et de l'investissement", souligne le texte.

"L'arrivée d'un acteur institutionnel international constitue un levier d'accélération avec de nouvelles perspectives de croissance et l'ouverture à de nouveaux marchés sur le continent et à l'international. Ce partenariat vient renforcer l'expertise des équipes de CGF Bourse et CGF Gestion dirigée respectivement par Marie Odile Sène Kantoussan et Kalidou Diallo, et présidée par Mme Eveline Tall", ajoute-t-il.

CGF Bourse dit compter sur ce "partenariat [s'inscrivant] dans la vision de la famille de feu Gabriel Fal", son fondateur, pour "renforcer [sa] position de leader de la SGI dans la zone UEMOA", l'Union économique et monétaire ouest africaine.

"L'entrée au capital d'un acteur institutionnel de référence est d'une part conforme à la volonté initiale de feu Gabriel Fal mais aussi un gage de confiance pour nos partenaires et nos bailleurs", a déclaré Eveline Tall, présidente du conseil d'administration de CGF Bourse.

"Avec ce nouveau tour de table et cette gouvernance renforcée, nous consolidons notre position d'acteur majeur de l'intermédiation boursière et financière en Afrique de l'Ouest tout en étant confiant par rapport à nos objectifs de croissance sur les prochaines années", a-t-elle dit dans des propos cités par le communiqué.

La société CGF Bourse, fondée en 1998 par feu Gabriel Fal, "est reconnue meilleure société de gestion et d'intermédiation de l'espace UEMOA lors des premières BRVM Awards de 2020 en termes de valeur des transactions sur la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM)".

Elle a été de même "distinguée en 2021 dans la catégorie acteur du marché financier régional à l'occasion des 25 ans de la BRVM", institution financière spécialisée de l'UEMOA dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire.