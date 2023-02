Algérie: Souk Ahras - Pose de la 1e pierre pour la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Lahdadda

SOUK AHRAS — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a supervisé mercredi, la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 60 lits, dans la commune frontalière de Lahdadda, dans la wilaya de Souk Ahras.

Le ministre de l'intérieur avait présidé, en compagnie du ministre des moudjahidine et des ayants droit Laid Rebiga à El Kef, en Tunisie, ainsi que son homologue tunisien ministre de l'Intérieur Taoufik Charaf Eddine, et la ministre des affaires culturelles tunisienne Hayat Ketat Guermazi, les cérémonie commémoratives du 65ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958), il procédera ensuite à la pose de la première pierre d'un hôpital 60 lits à la commune frontalière de Lahdadda.

A l'intérieur d'une grande tente qui a été plantée pour la circonstance, le wali de Souk Ahras El Ouenass Bouzegza a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel, il a mobilisé une enveloppe de 2,84 milliards DA, le délai de réalisation est de trois ans.

Le chef de l'Exécutif local a encore indiqué que la wilaya de Souk Ahras a lancé récemment la construction d'un hôpital de 120 lits, pour un montant de 3,15 milliards DA, alors que les démarches administratives se poursuivent pour lancer trois autres projets d'hôpitaux à la construction.

Ces trois hôpitaux de 120 lits chacun, seront implantés à Souk Ahras, Sedrata et Oum-El-Adhaim.

Le ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre des moudjahidine et des ayants droit, et des autorités locales civiles et militaires de la wilaya de Souk Ahras, a également supervisé le lancement des travaux de la seconde tranche du projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable pour les habitants de la région de Lafouid, dans la commune d'Ouled Moumène, à partir du transfert des eaux de Lahdadda, Lakhdara et Ouled Moumène, pour un montant de 25 millions DA.

A cette occasion, il a été procédé à la mise en service du raccordement au réseau gaz naturel, dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, au profit des habitants des mechtas de Bir Louhichi, Bloumi, Aoun Allah et Boulahia, relevant de la commune de Lahdadda, 540 foyers ont été raccordés au réseau gaz naturel et 223 foyers au réseau d'électricité, en plus du raccordement de 33 exploitations agricoles au réseau d'électrification rurale.