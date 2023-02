Algérie: Séisme - La diplomatie humanitaire, partie intégrante de la doctrine historique de l'Algérie

ALGER — Le membre du Conseil du peuple syrien, Nidhal Mehena, dont le pays a été ébranlé par un séisme dévastateur, a affirmé que l'Algérie avait toujours été pionnière dans les actions humanitaires et caritatives, en ce sens que la diplomatie humanitaire fait partie intégrante de sa doctrine historique, depuis l'époque de l'Emir Abdelkader jusqu'au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration sur les ondes de la Radio Algérie Internationale (RAI), M. Mehena a précisé que "c'est là l'image de l'Algérie dans son paysage arabe et africain ainsi que dans les fora internationaux, en étant parmi les premiers pays à avoir envoyé des aides et soutenu la Syrie lors de cette terrible catastrophe".

"Les condoléances présentées, immédiatement après le séisme, par le président de la République ont été fortement appréciées par le peuple syrien, de même que l'arrivée d'avions transportant des tonnes d'aides humanitaires et de secouristes, et des équipes de la protection civile, ayant fait montre d'une bonne préparation opérationnelle, d'un haut sens de professionnalisme et de rapidité dans l'exécution, a contribué à sauver des vies, à atténuer la tragédie et à répondre aux besoins médicaux et humanitaires les plus fondamentaux", a-t-il souligné.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'était entretenu, mardi, au téléphone avec son homologue syrien, M. Bachar Al-Assad et lui a réitéré, en son nom personnel et au nom du peuple algérien, ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé son pays, ainsi que le soutien de l'Algérie et sa contribution pour atténuer l'impact de ce drame sur le peuple syrien frère".

Lire aussi: Séisme en Turquie et Syrie: 7 personnes secourues et 25 corps sans vie retirés par la Protection civile algérienne

Lundi, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad a supervisé, sur ordre du président de la République, une opération d'envoi d'une aide humanitaire d'urgence en Syrie et en Turquie, dévastées par un puissant séisme qui a frappé des régions entières de leurs territoires tôt dans la journée de lundi.

Cette aide humanitaire est constituée de 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie, outre une aide de 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie.

Une seconde équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles de la protection civile a rallié lundi soir à partir de la base aérienne de Boufarik la Syrie pour participer aux opérations de secours.

Le dernier bilan provisoire du séisme qui a frappé lundi la Turquie s'élève à plus de 9057 morts et 52.979 blessés, a indiqué mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan.