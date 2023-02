Algérie: Algérie-Hongrie - La 3e session de la commission économique mixte jeudi et vendredi à Budapest

ALGER — La troisième session de la commission économique mixte algéro-hongroise se tiendra jeudi et vendredi à Budapest (Hongrie) sous la coprésidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et son homologue hongrois, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni accompagné d'une délégation multisectorielle, effectuera les 9 et 10 février 2023 une visite de travail en Hongrie, au cours de laquelle il coprésidera avec son homologue hongrois les travaux de la troisième session de la commission économique mixte algéro-hongroise", précise le communiqué.

Plusieurs dossiers de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Hongrie et les perspectives de leur promotion dans divers domaines et secteurs de développement dans les deux pays seront abordés lors de cette session.

M. Henni aura des entretiens avec plusieurs ministres hongrois et des membres du Conseil d'affaires algéro-hongrois, conclut document.