Cameroun: Elections sénatoriales et batailles de succession à Yaoundé

Les élections sénatoriales auront lieu le 12 mars prochain au Cameroun. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC , parti au pouvoir et largement majoritaire est en passe de consolider sa suprématie. Avec un zeste de luttes successorales.

Le journal La Patrie annonce " 13 partis politiques en course ". Elecam, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun a rendu publique ce mardi 7 février, les 22 listes validées, sur les 32 déposées au Conseil électoral. Ils seront donc au total 13 partis politiques à concourir pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Cependant que Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics présente les candidats " Voici les candidats ". 22 listes validées par Elecam. 10 listes rejetées. Le RDPC , seul parti politique à concourir dans les dix régions.

L'intégralité des candidatures publiées hier par le Conseil électoral d'Elections Cameroon. " Qui sont-ils ? ". Certains ont déjà une certaine notoriété, tandis que d'autres sont encore inconnus jusqu'ici de la scène politique. Ils ont tous la même ambition : faire leur entrée au Sénat à l'issue de l'élection du 12 mars prochain. (Cameroon Tribune Pp.4-7) présente quelques-unes

La bataille est ainsi lancée avec des joutes électorales dans les grandes métropoles. Le journal Riposte indique que " Le RDPC présente de nouveaux visages dans le Littoral ". Depuis la convocation du collège électoral, le 15 janvier dernier par le chef de l'Etat Paul Biya, au sein des partis politiques en lice, on peaufine les stratégies. Dans le Littoral, le parti au pouvoir a misé sur un mélange de ténors et de jeunes figures montantes pour rafler la mise.

Dans la capitale politique, le journal Elite revele " Yaoundé II affûte ses armes pour les échéances futures ". Yannick Martial Ayissi Eloundou a présidé le 31 janvier 2023, la conférence conjointe des sections RDPC , OfRDPC et OjRDPC du Mfoundi II. Ces importantes assises, ont été placées sous le thème : " maîtrise des textes de base, discipline et cohésion pour les victoires futures du Rdpdc dans le Mfoundi II ".

Les travaux dont l'éclat a été rehaussé par la présence d'un important parterre de personnalités phares de l'échiquier politique national, membres du gouvernement à l'instar de Phillipe Mbarga Mboa, Laurent Serge Etoundi Ngoa, élus locaux tels que le Maire de la ville Luc Messi Atangana, Messieurs Lucas Owona et Yoki Onana, respectivement Maire de Yaoundé 3 et Yaoundé 6 ; l'honorable Paul Eric Djomgoue, traduisent la volonté du parti au pouvoir, à mieux se préparer pour les échéances électorales à venir. D'où la nécessité d'asseoir et consolider un climat de discipline absolue au sein du parti du flambeau ardent.

Tout cela sous fond de Batailles de succession-lutte de pouvoir. Comme l'écrit le journal Le Point Hebdo " Les Pharisiens... ". 40 ans de pouvoir, 20 ans de haute trahison. Paul Biya a dans sa chaussure, des collaborateurs véreux dont la plupart se retrouvent en prison et qui ont posé des actes répréhensibles contre la Patrie. L'assassinat de Martinez Zogo, fait de traitrise qui choque le monde entier, est cette plaie qui semble ouvrir le pan barbare des hostilités actuelles. (Le Point bi-hebdo P.7)

Au niveau du Transport urbain " Le gouvernement accepte une hausse de 50 Fcfa et suspend le service Yango ". Pour Riposte, Le prix du taxi sera désormais fixé à 300 Fcfa le jour, et 350 Fcfa la nuit. Ce nouveau tarif a été consensuellement arrêté ce 7 février 2023, au terme d'une concertation entre les syndicats de transport urbain et interurbain, et les pouvoirs publics. Toutefois, il ne sera applicable qu'après la signature des textes entérinant la dite hausse. Auparavant, le 6 février 2023, le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, procédait à la suspension de l'opérateur de transport urbain Yango, pour non-respect de la règlementation.