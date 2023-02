Cameroun: Yoan P.B. Chendjou - Leadership et éveil potentiel littéraire s'exposent à Douala.

Un sommet international de l'écriture et du leadership a été organisé à Douala au Cameroun.

Il s'agit d'une plateforme littéraire Ecriture d'Or qui a pour but Amener les leaders que sont les chefs d'entreprises à faire émerger leur potentiel leadership vers leur potentiel littéraire. Le jeune Yoan P.B. Chendjou était le promoteur-vedette.

La plateforme Ecriture d'Or s'est faite sous le parrainage de Célestin K. Tawamba, président du Groupement Inter patronal du Cameroun GICAM, qui, lui-même est un exemple en matière entrepreneuriale. Cet homme pluriel dirige le conglomérat Cadyst Group qui regroupe trois entreprises de l'agroalimentaire et la pharmacie. C'est donc à juste titre s'il s'est engagé à emmener les leaders qui sont les chefs d'Entreprises à faire émerger leur potentiel leadership vers leur potentiel littéraire. Ecriture d'Or étant une plateforme ayant pour but d'éveiller le potentiel litteraire des esprits de la jeunesse. Au cours des échanges qui ont eu lieu à la salle Saohir à Akxa et au Gicam à Bonanjo Douala, les échanges ont portées sur le thème " Leadership et éveil potentiel littéraire " Avec comme panélistes Francis Nana, Président fondateur des laboratoires Biopharma, Sonia Josse, fondatrice Directrice Talame France, Mireille Fomekong, Directrice generale Ascese, Bilong Michelle, écrivaine, productrice présidente ONG Univers Macope, Kouam Michel Professeur des Universités.

A l'occasion, le public a été édifié sur l' accompagnement des projets d'écriture de tout genre littéraire depuis la plateforme en ligne. La mise à disposition pour ceux/celles qui ne souhaiteraient pas un accompagnement, des services à l'instar de l'évaluation de manuscrit, etc... A ecriture d'Or, on confesse " Notre sphère de travail fait tout autant intervenir les acteurs du leadership que sont les chefs d'entreprises car il s'agit ici au-delà d'éveiller l'esprit littéraire, d'éveiller le potentiel leadership en chaque client. Nos domaines d'expertises : Conseils d'écriture, Accompagnement personnalisé ( A - Z) Evaluation de manuscrit Développement personnel ( intervention sur l'éveil du leadership ) "

Le promoteur de cette plateforme Yoan P.B. Chendjou : 16 ans, Elève en Terminale scientifique au collège De La Salle; Auteur du premier tome de la saga fantastique dénommée "Les Chroniques de Voltaris - tome 1: " Le Mage Noir " ; Auteur de l'œuvre romanesque " La Proie du Maléfice " ; Fondateur et conseiller littéraire de la plateforme ECRITURE D'OR; Speaker autour de la sphère entrepreneuriale et du monde du Leadership; Interventions multiples auprès de la jeunesse dans les collèges, les lycées et les institutions.