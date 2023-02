Maroc: L'administration de la prison locale Al Arjat 1 réfute les fausses informations colportées sur l'état de santé du détenu M.Z

Rabat — L'administration de la prison locale Al Arjat 1 a jugé, mercredi, que les fausses informations colportées au sujet de l'état de santé du détenu M.Z sont une piètre et vaine tentative d'induire en erreur l'opinion publique.

Dans une mise au point en réponse aux fausses informations diffusées mal intentionnellement par certains médias électroniques au sujet de l'état de santé de ce détenu qui purge sa peine à la prison locale Al Arjat 1 à Salé, notamment un site électronique habitué à colporter des mensonges sur la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et ses fonctionnaires, l'administration de l'établissement assure que le détenu sus-cité bénéficie d'un suivi médical continu assuré par le staff médical de l'établissement, comme d'ailleurs tous les autres pensionnaires, et qui plus est, prend en ligne de compte son âge.

La même source relève que les fausses informations colportées sur son état de santé dans un but d'instrumentalisation sont une piètre et vaine tentative d'induire en erreur l'opinion publique et de s'attirer lamentablement son empathie en s'affichant dans une posture victimaire et ce, aux fins de mettre la pression sur la justice et de se soustraire à sa responsabilité entière des crimes pour lesquels il a été poursuivi et jugé.

Dans cette mise au point parvenue mercredi à la MAP pour éclairer l'opinion publique, l'administration de la prison locale Al Arjat 1 à Salé apporte des précisions qui attestent que les repas sont servis de manière normale à ce détenu selon le régime diététique prescrit par la médecin de l'établissement pénitentiaire, assurant que l'administration de la prison n'a reçu aucun avis annonçant l'entame d'une grève de la faim ou encore le refus du détenu de prendre ses repas, sachant qu'il a mangé le dernier repas qui lui a été servi sans laisser de miettes.

La même source ajoute que l'administration de l'établissement pénitentiaire, en coordination avec le traiteur chargé de l'alimentation des détenus, a procédé au moulinage de ses repas afin de faciliter pour lui leur digestion, outre la prise de médicaments contre la constipation dont il a été victime dernièrement et ce, à l'appui d'une ordonnance délivrée par la médecin de cet établissement pénitentiaire. De plus, le détenu en question n'a jamais déclaré ou encore présenté un document pouvant attester qu'il souffre de l'une des maladies chroniques prétendues, note-t-on de même source.

Concernant les allégations faisant état de la souffrance endurée par le détenu en question à cause du froid, l'administration de l'établissement pénitentiaire assure qu'elle lui a livré des couvertures, outre celles qui lui ont été apportées par sa famille, indiquant que ce détenu dispose 24 heures sur 24 d'eau chaude via le robinet installé dans sa cellule, et aussi d'eau potable chauffée après l'achat de bouteilles auprès de l'économat de l'établissement.