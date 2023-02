Maroc: Rabat - Hommage posthume à l'écrivain feu Mohamed Benchekroun

Rabat — Le monde de la littérature et de la pensée a rendu, mercredi à Rabat, un hommage posthume à l'écrivain feu Mohamed Benchekroun, décédé en septembre 2022, mettant en lumière le parcours académique et littéraire du défunt, ainsi que sa précieuse contribution au rayonnement du Maroc et de sa culture aux plans national et international.

Lors d'une rencontre, organisée à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) en présence d'un parterre d'intellectuels, de diplomates, amis et membres de la famille du défunt, les participants ont suivi une projection relatant la vie de feu Mohamed Benchekroun, son parcours académique et son apport significatif dans les domaines de la pensée et de la littérature à travers ses nombreux ouvrages en langue arabe, française et espagnole embrassant plusieurs thématiques. Le film documentaire a également évoqué les différentes distinctions et prix obtenus par le défunt au Maroc et à l'étranger.

Cet événement a aussi été l'occasion de rappeler les qualités humaines et professionnelles du défunt ainsi que ses nombreuses réalisations en matière de recherche dans les domaines de la littérature, de la traduction, de la culture et de l'histoire.

Les différents témoignages ont également mis en lumière les ouvrages du défunt et sa riche contribution dans l'évolution de la pensée et de la littérature au Maroc.

A cette occasion, un accord a été signé entre le fils du défunt, Nafis Benchekroun et le directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Mohamed El Ferrane, en vertu duquel la famille Benchekroun fait don à la BNRM du fond documentaire légué par le défunt.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Ferrane qui a qualifié le défunt de "monument culturel et intellectuel", a souligné l'apport important de feu Benchekroun en sciences humaines et sa contribution pionnière en matière de recherche scientifique, exprimant sa gratitude à la famille de ce grand auteur pour avoir fait don de quelque 7000 ouvrages à la bibliothèque nationale, en plus des archives académiques que le défunt a tenu à mettre à la disposition des chercheurs.

M. El Ferrane a indiqué que la célébration du patrimoine littéraire, culturel et intellectuel de feu Mohamed Benchekroun par la BNRM s'inscrit dans une tradition visant à célébrer la mémoire marocaine et les personnalités qui l'ont marquée.

Dans une déclaration similaire, Nafis Benchekroun a exprimé ses vifs remerciements pour le vibrant hommage rendu à la personne de son père, notant qu'il s'agit d'un geste qui célèbre la richesse, la diversité et la densité de la culture marocaine.

Mohammed Benchekroun a vu le jour à Marrakech en 1932. Considéré comme l'un des disciples de l'érudit feu Mokhtar Soussi, il a mémorisé le saint Coran dès son plus jeune âge et fut l'un des meilleurs traducteurs du texte coranique en langue française.

Ce grand auteur a ainsi combiné une éducation authentique et moderne tant dans les écoles primaires et secondaires à Marrakech, qu'au niveau de l'enseignement supérieur à Rabat et à Paris d'où il avait obtenu plusieurs diplômes universitaires, dont un doctorat d'Etat ès lettres en 1974.

Feu Benchekroun a reçu le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques en 2013.

Auteur de plusieurs ouvrages en arabe, français et espagnol, il a occupé nombreuses fonctions dont celle de ministre de l'Education nationale et de diplomate notamment à l'UNESCO.