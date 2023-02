Afrique: Chefchaouen - Forte impulsion de l'INDH au développement social de la commune de Tamrout

L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion au développement socio-économique de la commune de Tamrout, située à l'extrême sud-est de la province de Chefchaouen.

Ni les virages serrés de la route ni encore la difficulté du terrain n'ont empêché le lancement de projets prometteurs destinés au développement de la petite enfance, au soutien à la scolarisation des enfants, en particulier des filles, et à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, afin de renforcer leur insertion sur le marché du travail ou de les aider à lancer leurs propres projets.

Il est certain que l'incident de l'enfant Rayan, qui a eu lieu un peu plus d'un an, a braqué les projecteurs sur la commune de Tamrout, située entre les montagnes du Rif central, qui se caractérise par des hivers durs et des petites superficies agricoles, ce qui a nécessité l'intensification des efforts des différents services et institutions publics pour permettre à cette localité de bénéficier de projets de développement.

L'enseignement préscolaire.. un premier pas vers l'avenir

Au titre de sa troisième phase, l'INDH a accordé une attention particulière au développement de la petite enfance, à travers la généralisation de l'enseignement préscolaire, qui s'érige en levier incontournable de lutte contre le décrochage scolaire et constitue un moyen de surmonter les difficultés d'intégration dans l'enseignement primaire.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de Chefchaouen, Mohamed El Mrini, a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase de l'INDH, la commune de Tamrout a bénéficié de plusieurs projets sociaux et de développement, dont la construction de 22 unités de l'enseignement préscolaire, avec une enveloppe budgétaire globale d'environ 8,6 millions de dirhams (MDH).

Les efforts de l'initiative ne se limitent pas seulement à la construction de ces unités, mais concernent également leur équipement et leur gestion, en apportant le soutien nécessaire, avec tous les partenaires, en vue de fournir des équipements pédagogiques modernes, de former les institutrices et de prendre en charge les frais de fonctionnement de ces structures sur une période de deux ans, dans l'objectif d'assurer la pérennité du projet.

A Ighrane, le douar du petit Rayan, une unité d'enseignement préscolaire a ouvert ses portes aux enfants du village, âgés de 4 à 6 ans, afin de leur permettre de s'initier aux connaissances de base, selon la pédagogie adoptée par le ministère de l'Education nationale et du préscolaire.

Dans cette unité, l'institutrice s'efforce à éveiller les aptitudes des enfants et leur curiosité, à travers une série de jeux éducatifs qui les aident à apprendre les lettres, les chiffres, les jours de la semaine et d'autres connaissances de base.

Grâce à ces efforts, le taux de couverture de la commune de Tamrout en unités d'enseignement préscolaire a atteint environ 80%, a précisé M. El Mrini.

Le Transport et l'hébergement .. rapprocher l'élève de la connaissance

Au centre de la commune de Tamrout, il y a une école primaire, un lycée collégial et un lycée qualifiant, des établissements scolaires qui ont été créés au cours des dernières années pour accueillir les élèves de cette commune et consacrer leur droit à une éducation de qualité sur le même pied d'égalité que leurs pairs en milieu urbain.

En raison de la dispersion des agglomérations, l'INDH a œuvré à soutenir des projets de transport scolaire au profit des élèves.

A cet égard, le chef de la DAS a souligné que la flotte du transport scolaire a été renforcée par la remise de cinq nouveaux bus, avec une enveloppe budgétaire de 1,7 MDH, et ce afin de développer la qualité de l'enseignement et de lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural, notamment pour les filles rurales.

Pour les élèves résidant dans des zones éloignées ou reculées, un internat a été ouvert au lycée collégial Mehdi Benbarka situé au centre de Tamrout, qui est dédié aux jeunes filles. Cette structure sociale est venue renforcer les services de la Maison de l'étudiant qui existe déjà, puisqu'elle a permis de garantir le droit des élèves-filles à l'éducation, un service qui bénéficie d'un soutien continu de l'INDH pour couvrir les dépenses de fonctionnement de ces établissements.

Créé en 2017, cet internat a accueilli cette année 103 élèves en pension complète, comprenant hébergement et repas, et une fille en demi-pension, en plus de 76 bénéficiaires du repas du midi, a indiqué le responsable de l'établissement, Zeroual Mohamed, notant que la majorité des bénéficiaires sont issues de villages très éloignés, dont certains sont situés aux frontières avec la province de Taounate.

Parmi les bénéficiaires figure Fatima Asmaa Daoudi, issue du village d'Izkarn, qui se situe à 3 heures et demie de route de l'établissement, a exprimé sa gratitude pour la fourniture du service d'internat, qui lui a permis de se concentrer de plus en plus sur ses études.

"Sans cet internat, j'aurais abandonné l'école. Cet établissement nous aide à faire face aux conditions difficiles de transport dans cette localité", a dit Fatima Asmaa avec une voix calme, ajoutant: "Certes, la création de l'internat nous a incité à continuer notre scolarité, pour réaliser nos rêves".

L'inclusion économique des jeunes, un défi à relever

Chouaib Jelloun, l'un des jeunes de la commune de Tamrout, a choisi de faire appel à ses propres compétences et au soutien de l'INDH pour lancer son projet.

Ce jeune trentenaire a ouvert une librairie au siège de la commune, qui vend des livres et des fournitures scolaires, mais aussi propose des services numériques au profit des villageois.

Il a souligné que grâce à l'INDH et au soutien de la province de Chefchaouen, il a pu bénéficier du soutien et de l'accompagnement nécessaires au développement de son projet, afin de proposer de nouvelles prestations dans la domaine de l'impression et des services numériques, au profit des habitants de la commune et de leurs enfants.

"J'ai bénéficié du soutien de l'Initiative pour acheter des équipements modernes, en vue de développer l'activité de la librairie", a-t-il dit, invitant les jeunes de la région, en particulier ceux qui ont des idées de projets, à saisir les opportunités offertes pour bénéficier du soutien et de l'accompagnement nécessaires, afin de réussir leur insertion sur le marché du travail.

M. El Mrini a, à cet égard, affirmé que l'INDH, dans le cadre de son programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, a accompagné un ensemble de jeunes, et mené une série de campagnes de sensibilisation et de formations au profit des porteurs d'idées de projets, dont le projet d'équipement d'une imprimerie au profit du jeune Chouaib.

Les projets de l'INDH au niveau de la province de Chefchaouen ont été lancés à la fois en milieu rural et urbain, en vue d'assurer un développement équilibré et global, notamment en apportant l'appui nécessaire aux groupes cibles, et Tamrout est l'une des communes qui ont bénéficié de cette dynamique de développement.