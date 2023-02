Madagascar: Examens officiels - Le Baccalauréat fixé au mois de juillet

Le calendrier et les inscriptions au baccalauréat viennent d'être annoncés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les frais d'inscriptions restent inchangés et aucune dérogation spéciale ne sera accordée aux retardataires.

Fin du suspense

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a publié hier le calendrier du baccalauréat, ce qui devrait soulager les candidats qui vont passer les épreuves. Après le retour à l'ancien calendrier des examens officiels, la période des épreuves est maintenue en juillet. Ainsi, elles se dérouleront du 17 au 21 juillet pour le Bac général, la première partie du Bac technologique-technique-professionnel ainsi que la première partie des Epreuves physique et sportive (EPS) théorique. La deuxième partie du Bac technologique-technique-professionnel auront lieu du 24 au 27 juillet. Pour l'enseignement général, la nouvelle série OSE (Organisation-Société-Economie) sera maintenue, idem pour les séries S et L pour les littéraires et les scientifiques.

Inscriptions

En parallèle, le ministère de tutelle a également publié les dates des inscriptions. Les candidats souhaitant participer aux épreuves peuvent s'inscrire à partir du 6 février à 8h et le registre sera clôturé le 7 avril à 18h. Le droit d'examen reste inchangé, il est de 15 000 ariary pour le candidat d'école, 50 000 ariary pour le candidat libre et 100 000 ariary pour les étrangers. Dans son communiqué, le MESUPRES a tenu à souligner qu'aucune dérogation ne sera admise pour un dépôt de dossier de candidature au-delà de la date prescrite. Ainsi, aucune tolérance ne sera accordée aux retardataires et les candidats sont invités à ne pas attendre la dernière minute pour s'inscrire. A titre de rappel, le CEPE aura lieu le 20 juin et les épreuves du BEPC se dérouleront du 3 au 6 juillet.