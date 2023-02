Afrique: Tennis / Championnat d'Afrique U18 - Miotisoa Rasendra éliminée en huitième de finale

Miotisoa Rasendra Andrianantenaina s'est inclinée en huitième de finale hier au Championnat d'Afrique U18 ans simple. Elle sera en demi-finale avec une Béninoise ce jour dans l'épreuve double.

La jeune raquette malgache Miotisoa Rasendra Andrianantenaina a été battue en huitième de finale du Championnat d'Afrique U18 chez les filles, hier. Elle a perdu son match face à la Tunisienne Nadine Abid en 2 sets à 1 (1/6, 6/2, 6/3). En effet, Miotisoa est passée un peu à côté avec trop de fautes, alors que son adversaire avait pris en confiance 1/0 puis 1/6 et 0/2. La Malgache a pu revenir en étant plus agressive en changeant de rythme et a gagné 6/2 lors du deuxième set.

La Tunisienne était forte et ne s'est pas laissé impressionner. Elle a obtenu 3/0 et tout de suite 4/1 puis 5/2 jusqu'à ce que le score fût de 6/3. " Miotisoa a fait une bonne entame du match. Pourtant l'adversaire a une trop grosse marge et bien à sa portée. La Tunisienne a été de taille avec huit jeux d'affilés ", a souligné Dina Razafimahatratra, coach en tête de cette petite délégation. La championne nationale en titre n'a pas encore tout perdu. Elle jouera un match de classement qui est également une qualification au Championnat ITF World Tennis Tour juniors toujours en Egypte le 13 février prochain. Par ailleurs, Miotisoa Rasendra et la Béninoise Gloriana Nahum se sont imposées face aux Sud Africaine Marie Louise Van Zyl et Erin Mc Kenzie en deux sets (6/2, 6/0) lors du quart de finale en épreuve double hier. Le duo affrontera les sœurs Egyptiennes Jermine Sherif et Mariam Atia en demi-finale ce jour.

Belle reprise

Chez les garçons, Tefy Ranja Rabarijaona a écrasé le Zimbabwéen Thompson Thomu en deux sets (4/1,4/2) hier pour le compte d'un match de classement. Il se place au 17e rang sur 24. Ce jeune tennisman se mesurera à Jayden Pakkiri, un jeune Sud Africain, aujourd'hui pour la suite de ce match du classement. " Je suis très satisfait du parcours de ces jeunes âgés de 16 ans et demi. Ils se préparent déjà aux championnats d'Afrique moins de 18 ans en 2024. Miotisoa a une chance de continuer son parcours en double. Mais malheureusement pour Tefy Ranja, il n'a pas eu de partenaire pour pouvoir participer en double chez les garçons ", a conclu le coach.