Madagascar: Toliara - Les appels pour la reprise de Base Toliara continuent

Partisans et opposants de la réouverture de Base Toliara continuent de défendre leur position. Les " pro-réouverture " sollicitent plus que jamais les instances dirigeantes à prendre les dispositions qui vont dans ce sens.

A l'instar de Kozatsy un " raiamandreny " dans la commune rurale de Tsianisiha, qui a tenu à dissiper la confusion sur cette affaire qui continue à défrayer la chronique. Pour lui, cette réouverture s'impose pour le bien de la population. l'association FITAZA (Fikambanan'nyTanora Zanak'i Toliara) qui veille aux intérêts de ses membres depuis 2009, milite aussi pour cette réouverture de Base Toliara. date de sa création. Comme plusieurs associations à Toliara, FITAZA adhère à la réouverture de Base Toliara : " Nous demandons au Président de la République, au Premier ministre et aux membres du Gouvernement de rouvrir Base Toliara. Plusieurs jeunes de Toliara et de la région Atsimo-Andrefana sont au chômage. Si cette réouverture est effective, une partie d'entre eux sera embauchée ", déclare Naina, le Président de l'association.

Solution

Présente dans 41 Fokontany de Toliara I, l'association FITAZA a toujours œuvré pour la recherche d'emplois pour les jeunes et voit en Base Toliara, une solution au chômage. " Evidemment, ce ne sont pas tous les jeunes qui seront embauchés, mais il se trouve aussi que Base Toliara propose des formations aux jeunes et aux femmes ", continue-t-il. D'ailleurs, depuis la suspension du projet, les femmes membres de FITAZA rencontrent des problèmes puisque leurs maris sont au chômage. Noro Françoise, l'une des membres lance un appel : " Nous demandons aux ministres, députés, et maires d'œuvrer pour la réouverture de Base Toliara. C'est ce dont nous avons besoin au niveau local. Les notables devraient s'unir pour appuyer cette démarche ". Cet appel pour les autorités locales est aussi mis en avant par Naina, président de FITAZA : " Nous réitérons notre appel envers les différentes autorités de Toliara, les notables, les élus et les chefs ethniques. Nous devrions avancer ensemble pour demander la réouverture de Base Toliara car la population souffre du manque d'emplois. Base Toliara devrait unir toutes les communautés et non l'inverse ". Rambelo Nasily, un doyen de FITAZA soutient : " Je sollicite le Président, le maire, les députés à s'unir pour rouvrir Base Toliara. Tous nos enfants et nos petits-enfants souffrent actuellement. C'est mon souhait qu'ils trouvent du travail ".

Représentants

Portant la voix de la population de Tsianisiha, Kozatsy de déclarer également que ceux qui revendiquent la réouverture de Base Toliara, ce sont réellement des représentants des communautés locales. Il félicite notamment Base Toliara dans les actions sociales et culturelles qu'elle a engagées. " Base Toliara a transféré 38 cimetières profanés, en respectant les us et coutumes locaux. Mais il en reste encore 55. On ne sait pas quand ils seront pris en charge suite à la suspension de la compagnie. La position de la population de Tsianisiha est claire. Elle approuve la réouverture de Base Toliara. C'est une opportunité d'emplois pour les jeunes. " Beaucoup de nos jeunes sont des bacheliers ou ayant des diplômes de licence, malheureusement faute de travail, beaucoup d'entre eux sont devenus des tireurs de pousse-pousse ", se désole -t-il en déplorant le fait que certains jeunes sont tout simplement devenus des malfaiteurs. Une manière de faire entendre que la création d'emplois à travers les grandes entreprises comme Base Toliara est une solution.