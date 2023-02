Madagascar: Maharante Jean de Dieu - L'ancien ministre défie le régime

6 mois après son retour d'exil, l'ancien ministre rameute les " Zanak'i Toliara ". L'ancien ministre de la Fonction publique et ex-ministre des Postes et Télécommunications et du Développement numérique du temps du régime HVM donne l'impression de narguer ou de défier le régime en place.

Autorisation

Accusé d'avoir détourné une somme avoisinant les 9 milliards d'Ariary et recherché par les enquêteurs du Bureau Indépendant Anti-Corruption pour plusieurs affaires de malversations commises au niveau de l'Administration publique, Maharante Jean de Dieu prévoit d'organiser une grande fête de présentation de voeux dans la ville de Toliara, sa ville natale, le dimanche 12 février prochain.Une affiche circule déjà dans tous les quartiers de la Cité du Soleil. D'après les informations, il invite tous les " Zanak'i Toliara " à venir assister à cette grande fête prévue se tenir dans l'enceinte de la Cité Poste et qui sera animée par plusieurs artistes locaux, entre autres, Berthin Kabosy, Andry Garora, Ginot Fabrice, Tahiry, Mizeha, José Volirano, ALG, NOIR, Nono Serifa et Rebona. Joint au téléphone hier, un haut responsable local a fait savoir que la rencontre va être annulée faute d'autorisation préalable. Reste à savoir si Maharante Jean de Dieu maintiendra quand même sa manifestation et fera un forcing comme ce fut le cas lors de son retour d'exil le 16 août dernier.

Provocation

Quoiqu'il en soit, bon nombre d'observateurs considèrent cette initiative comme une véritable provocation lancée contre le régime Rajoelina et les autorités en place. Quid alors du mandat d'arrêt lancé à l'encontre de Maharante Jean de Dieu, ou encore de l'Interdiction de Sortie du Territoire dont il fait l'objet ? Pour l'heure, il continue de jouir de son statut d'intouchable, tout comme d'autres anciens ministres cités dans des affaires similaires mais qui ne sont pas inquiétés.

Soutien

Depuis son retour, on le voit quand même de temps en temps, actif sur les réseaux sociaux. En tout cas, bon nombre d'observateurs pensent que Maharante Jean de Dieu bénéficie d'un soutien d'en haut lieu. D'aucuns soupçonnent même des dessous politiques relatifs à l'élection présidentielle prévue se tenir cette année, derrière son retour au pays. Du côté des tenants du pouvoir, on préfère jouer la carte de la discrétion. Aucune réaction officielle depuis le 16 août, date où Maharante est rentré à l'aéroport d'Ivato, accueilli à son arrivée par un responsable du service Protocole d'une Institution de la République. Il a même bénéficié d'un traitement spécial comme les autres autorités qui se trouvaient dans le même vol via Paris.

Détournement

Pour rappel : Maharante Jean de Dieu est poursuivi par la justice pour une affaire de détournement de deniers publics d'un montant de 3 467 195 000 Ariary commis sur la dotation de matériels informatiques et de nouvelles technologies au sein des centres incubateurs au niveau des Universités d'Antananarivo, Antsiranana, Toamasina, Mahajanga et Toliara, ainsi que le détournement d'une somme de 5 025 119 667 Ariary, constaté au niveau du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, destinée pour le Fonds de Développement des Télécommunications et TIC.

Code des marchés publics

A tout cela s'ajoute le détournement d'une somme de 406 milliards d'Ariary commis au niveau du même département ministériel. L'ex-membre du gouvernement est notamment accusé de non-respect du code des marchés publics. Il n'y aurait eu ni appel à manifestation d'intérêts, ni appel d'offres, ni consultation de prix. Il n'y aurait eu non plus aucune contrepartie de service fait pour l'acquisition de matériels et équipements de nouvelles technologies, suite à une prétendue convention de partenariat entre le MPTDN et les fournisseurs. En somme (au propre comme au figuré), l'ancien ministre du HVM est accusé d'avoir détourné environ 9 milliards d'Ariary à l'Etat. Il avait fait l'objet d'un Soit Transmis du Pôle Anti-Corruption le 17 août 2022.