Madagascar: Concert de midi - La saint-Valentin avec Quatuor Squad

La Saint-Valentin tombe un mardi et il y a peu de moyens pour la célébrer comme elle se doit ? Pas de panique, vous mélomanes, vous serez gâtés.

Prenez le temps de souffler après un bon déjeuner et direction L'Ifm Analakely. Pour le 136ème concert classique de midi, le Quatuor Squad embarquera les convives dans le romantisme. Telle une évidence, qui dit romantisme dit Beethoven. " L'opus 18 N°3 " de Beethoven ouvrira donc les festivités, suivi du " String quintet " d'Adolphe Blanc, de la " Pavane " de Maurice Ravel, et le " Mambo " de Leonard Bernstein, tiré de la célèbre comédie musicale " West side story ".

Accompagné par Tohy Andrianary à la contrebasse, la seconde partie réservera pleine de surprises avec des interprétations de compositions plus modernes, de la musique classique chinoise, plus précisément des compositions de He Zhanhao et bien sûr des chansons d'amour à souhait. La bande de luthistes régalera es passionnés de la capitale. A titre de rappel, le groupe Quatuor Squad est formé de quatre jeunes gens passionnés par les cordes.

Ayant un faible pour le répertoire baroque et romantique, ces musiciens mettent en avant le maniement des instruments à corde dans tous leurs états. Le groupe est composé, entre autres, de Ravo Raboanarison au premier violon, d'Andry Robison au deuxième violon, de Hervais Rabarison à l'Alto et de Kiady Rakotomalala au violoncelle. Quatuor Squad est réputé pour ses reprises de tubes cultes malgaches et étrangers.