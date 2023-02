Ile Maurice: Animaux morts et chiens disparus à Flic-en-Flac - Une récompense de près de Rs 100 000 pour qui aidera à identifier les criminels

Scène d'horreur mardi matin, sur la plage de Flic-en-Flac. Des promeneurs ont été choqués de voir les cadavres de plusieurs chiens et de pigeons. Des militantes pour le bien-être des animaux sont révoltées. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) a été mise au courant.

Une bénévole de la région, Isabelle Marechal, l'a alertée. "Une amie, qui se baladait sur la plage, m'a fait parvenir une vidéo d'un éboueur ramassant un chien mort. Je lui ai dit de ne pas le laisser prendre le chien car il faudrait peut-être faire une autopsie. D'autant plus qu'il y avait aussi des oiseaux morts à côté. C'est sûrement un appât qu'on est venu déposer", raconte-t-elle. "Je me suis ensuite rendue sur place et j'ai vu d'autres chiens morts. Des chiens ont aussi disparu." Elle soupçonne que des individus ont empoisonné ces animaux. Un employé de la MSAW a porté plainte au poste de police de Flic-en-Flac.

Isabelle Marechal explique que ces chiens de plage sont nourris au quotidien par des bénévoles et des touristes. Ils avaient tous été stérilisés samedi dernier. Parmi eux, trois devaient être envoyés en France et en Estonie. Une Estonienne était tombée amoureuse de l'une de ces bêtes et avait prévu de l'emmener à la fin de ses vacances. "Beach dogs have always been part of my life here. They have been so friendly and so compassionate to all of us spending holidays here. I wanted to adopt a dog and I decided to called him Neptune. Keep stray dogs. They don't do any harm. They are part of this culture", raconte-t-elle, le cœur brisé, sur la page Facebook d'une bénévole.

La touriste lance aussi un appel à ceux qui peuvent aider à mettre la main sur l'auteur ou les auteurs de cet acte. Une bénévole du Nord et d'autres de Flic-en-Flac, avec le soutien d'une association locale du Nord et une association britannique, essaie de recueillir plus de Rs 100 000 pour offrir une récompense à toute personne qui pourrait transmettre des informations permettant d'arrêter ceux derrière cet acte de cruauté animale.

Hier matin, d'autres chiens morts ont été retrouvés sur la même plage. Les cadavres ont été envoyés à la section vétérinaire du ministère de l'Agro-industrie pour autopsie. Le rapport est attendu incessamment.

Pretty Saachi, présidente de l'association Rescuer of Animals in distress, a pris connaissance de ces vidéos. "Nous allons prendre contact avec les habitants pour essayer de savoir ce qui a pu se passer, avec l'aide des autorités. Il semble que ce soit un empoisonnement. Il faut que les auteurs soient punis. La prolifération des chiens errants devient un problème. La plage de Flic-en-Flac n'est pas épargnée mais l'empoisonnement n'est pas une solution. Cet acte est condamnable par la loi. Il y a une augmentation des cas de maltraitance de chiens. Lundi, on a abandonné un chien près d'une rivière à La Brasserie. Il était dans un état critique. Parfois, des gens agissent par méchanceté alors que les chiens ne représentent pas de danger."