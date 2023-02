Ile Maurice: Assurance automobile - MUA by Leal, un partenariat au service du client

Le concessionnaire de référence et le leader en assurance automobile ont lancé une agence en partenariat le 3 février dans ses locaux à Pailles.

La formule MUA by Leal assure votre véhicule dès son achat avec la garantie que toute réparation sera effectuée chez Leal, avec les pièces d'origine. "Offrir à nos clients une expérience d'excellence, que ce soit à l'acquisition d'un véhicule neuf ou pour ses besoins en entretien, a toujours été au centre de nos préoccupations", dit le CEO du groupe, Eric Leal. Il se dit heureux d'améliorer cet accompagnement en proposant à ses clients une protection complète d'assurance contre tout risque. "Avec MUA, nous partageons les mêmes valeurs ; c'était pour nous une évidence de nous associer au leader de l'assurance automobile, reconnu par tous les Mauriciens pour la qualité de ses produits et ses services."

Delphine Ahnee, Chief Operating Officer - General Insurance de MUA, se réjouit d'accueillir Leal comme agent accrédité. "Nous sommes très heureux de concrétiser un tel projet avec un acteur de référence du marché automobile et d'agrandir ainsi notre réseau d'agences accréditées. Chez MUA, nous plaçons la relation client au cœur de notre métier. Cette nouvelle agence est une opportunité de plus de nous rapprocher de nos clients. MUA by Leal répond à un objectif continu : garantir à nos clients une totale tranquillité d'esprit en facilitant l'accès à des réparations de qualité."

Souscrire une assurance auprès de MUA by Leal, c'est être sûr qu'en cas d'accident, le véhicule sera dépanné, remorqué et réparé avec des pièces d'origine dans un garage du groupe Leal, en respectant la garantie constructeur applicable. Les autres avantages sont : un suivi personnalisé par des conseillers service pour simplifier les procédures, la prise en charge par des techniciens hautement qualifiés et des équipements à la pointe de la technologie. Depuis le 3 février, chaque client qui achète un véhicule neuf se voit proposer un contrat d'assurance personnalisé. De plus, un mois d'assurance est offert pour tout renouvellement d'assurance au comptoir MUA by Leal jusqu'au 31 décembre 2023 et une offre spéciale est prévue pour toute nouvelle assurance.