Ile Maurice: Lottotechseeds 3e edition - Nikita Anodin se démarque avec son projet 'les oubliés' et remporte Rs 100,000

L'Entreprenariat social célébrer au siège de Lottotech avec une richesse d'idée et de savoir-faire phénoménal de 13 femmes entrepreneures qui ont participé à la 3e édition de Lottotechseeds. Les trois projets qui ont été plébiscités par le jury sont Les Oubliés, W Foodies, Sourire à la santé.

Jamais deux sans trois ! c'était donc une évidence pour l'équipe de Lottotech de poursuivre avec une 3e édition de Lottotechseeds pour donner suite aux deux précédentes qui portent déjà leurs fruits. Faisant le bilan de Lottotechseeds, les femmes qui s'étaient présentées avec un projet ou une idée ont abouti en entreprise qui font parler d'elles notamment Nirusha Toocaram avec la digitalisation des services de data protection ou même Peggy Murden qui vient tout juste d'ouvrir la première pâtisserie pour chien à Maurice.

Avec la collaboration de We Empower, Lottotech a pu mener a bien cette 3e édition qui encourage et propulse l'entreprenariat au féminin avec une conscience écologique ou social. Passant par la phase d'appel à projets, ceux ayant respectés tous les critères sont retenus et ont la chance de continuer l'aventure bénéficiant d'une formation gratuite. "Cette année nous n'avons pas été déçues. La qualités des projets et la volonté de réussir nous prouvent que le potentiel est bel et bien là. Le programme de Lottotechseeds offre justement les outils et l'encouragement nécessaire pour que ces femmes se dépassent et osent" soutient Moorghen Veeramootoo, Managing Director de Lottotech. Rappelons qu'après la formation, les candidates présentent leur projet devant un jury qui détermine quel projet a tous les atouts, à ce moment précis, de faire une réelle différence et de se démarquer. Chacune défend avec ardeur et conviction son idée pour l'investissement de démarrage étant de Rs 100,000 pour le premier prix, Rs 75,000 pour le second et Rs 50,000 pour le troisième.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue le 31 janvier au siège de Lottotech, les trois meilleurs projets notés par le jury composé de Selena Roopnarain, Entrepreneure Social, Robin Appadoo, Head of Global Business à la SBM, et Djemillah Mourade Peerbux, Fondatrice de Wavemakers, sont : Nikita Anodin (Les Oubliés - 1 e prix), Karine Wade (W Foods- 2 e prix) et Carole Apollon (Sourire à la santé - 3 e prix). L'aventure ne s'arrête pas là car les trois candidates vont bénéficier d'un coaching et d'un accompagnement de six mois.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Selena Roopnarain a fait ressortir combien l'île Maurice a besoin des femmes actives et entreprenantes pour rehausser le niveau de l'entreprenariat pour une portée économique et social. "L'un des faits qui nous a marqué quand Nikita a présenté son projet s'est l'inclusion. L'inclusion des diabétiques qui ne peuvent profiter de toutes les gourmandises ou des mêmes aliments que les autres. Son histoire personnelle et sa vision de changer les choses nous a époustouflé" explique-t-elle.

Nikita Anodin, Les Oubliés - "Mon projet est de permettre au diabétique de ne pas être mis à l'écart et de profiter de gourmandises, non sucrés mais salés, sous la forme des pâtisseries. A travers mon entreprise j'emploierai aussi des personnes qui ont aussi des problèmes de santé qui ont besoin d'un rythme de travail adapté à leur besoin tels que les prise de médicament et rendez-vous pour leur traitement."

Karine Wade, W Foods - "Souvent les personnes âgées se retrouvent seuls, ne peuvent cuisiner ou sortir pour acheter des aliments dont ils ont besoin. Cela s'est fait ressentir lors de la pandémie. On prépare des repas livrés à domicile en respectant les besoins alimentaires. La plupart du temps, ils apprécient plus notre compagnie, les petites attentions et la causette que les repas. Cela les fait oubliés leur solitude."

Carole Apollon, Sourire à la santé: "L'hygiène dentaire n'est pas un sujet alléchant. C'est le défi que je me suis lancée en devenant une représentante d'un fabricant de fil dentaire qui a pour but de faire de la sensibilisation pour réduire les cas de caries et plaques dentaires surtout chez les enfants. Déjà en faire connaitre l'usage et encourager les bonnes pratiques sera un bon point de départ car l'entreprise avec laquelle je m'associe est très à cheval sur les impacts de la santé dentaire."