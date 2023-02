Ile Maurice: Rapport financier défavorable - Le gouvernement rodriguais veut récupérer un bâtiment de Rs 20 m

Le gouvernement régional de Rodrigues a fini par perdre patience. Il a saisi la Cour suprême cette semaine pour récupérer un bâtiment, qui est sa propriété et qui a abrité un ancien restaurant connu dans l'île, le Bois d'Olive.

Le bâtiment, dont la valeur est estimée à Rs 20 millions, a été loué à bail par l'ancien gouvernement de Rodrigues à une société, Rodrigues Tourism Development Company Limited (RTDC Ltd), qui avait signé un accord, à son tour, avec Trianon Hotel & Tourism Management Centre Ltd (THTMC) pour y aménager une école hôtelière afin que Vatel puisse dispenser des cours aux jeunes.

Une Internal Control Unit du gouvernement, datant de juin 2022, avait relevé des anomalies dans cette affaire alors que l'argent des contribuables avait été dépensé depuis 2018. Le gouvernement régional semble avoir perdu cet argent. Pour rappel, l'Assemblée régionale de Rodrigues est actionnaire à 51 % de RTDC Ltd et le reste des actions est détenu par THTMC.

Dans le rapport d'audit interne, en notre possession, il est fait mention que deux firmes consultantes avaient noté, en 2021, que les opérations financières de RTDC Ltd n'étaient pas transparentes. De plus, il est mentionné que l'Assemblée régionale de Rodrigues a investi la somme de Rs 5,1 millions dans RTDC Ltd en 2018, mais à juin 2022, THTMC n'avait pas investi sa quote-part, qui s'élève à Rs 4,9 millions, contrairement à l'accord passé entre les deux parties.

Le rapport fait également état du fait que THTMC a "délibérément" agi de telle sorte que le capital injecté par l'Assemblée régionale de Rodrigues soit utilisé pour des dépenses non autorisées. Il y est stipulé qu'il n'y avait aucun contrôle sur les dépenses que ce centre faisait au nom de RTDC Ltd. "They masked the malpractices with erronous payment vouchers and invoices drawn in the name of THTMC Ltd instead of RTDC Ltd. Copies of invoices and payment vouchers were submitted to RTDC Ltd as supportig document for refund of expenditure incurred by THTMC Ltd, to such an extent that payment of Rs 3 636 567 was made to THTMC Ltd without due deligence from one signatory of the reprensentative of RRA, then departmental head", lit-on dans ce rapport. L'Internal Control Unit conclut que ce sont des actes malhonnêtes avec l'intention de détourner des fonds et d'induire en erreur RDTC.

Les auditeurs du gouvernement à l'origine de cette enquête blâment également la façon dont l'argent a été dépensé pour faire la rénovation du bâtiment. THTMC Ltd avait l'intention de "transformer" les dépenses encourues pour les travaux comme sa part d'actions, soit l'investissement valant Rs 4,9 millions. L'Internal Control Unit estime que ce n'était pas approprié.

Le nouveau gouvernement tente de récupérer le bâtiment depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2022. D'ailleurs, dans l'affidavit déposé en cour, le gouvernement régional a fait comprendre que THTMC Ltd avait écrit à RDTC en juin 2022 pour lui faire part qu'il n'y a plus accord entre les deux parties.

Suite à ce développement, le gouvernement régional de Rodrigues a fait une demande auprès de RDTC pour que les clés du bâtiment lui soient rendues. Toutefois, quelques mois plus tard, soit en décembre 2022, la direction de RDTC a fait comprendre au gouvernement qu'elle doit se concerter avec THTMC Ltd. Les différentes tentatives du gouvernement régional pour récupérer le bâtiment se sont avérées vaines.