Sénégal: Emploi des jeunes/ Élevage/ Tourisme/ Infrastructures - Les réalisations du PSE dans la région de Thiès

Dans la région de Thiès, l'État du Sénégal a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'emploi des jeunes, de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, du tourisme, des infrastructures, etc.

À travers l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida), l'État du Sénégal a réalisé d'importants projets dans la région de Thiès, visant à contribuer à la résorption du chômage des jeunes. Notamment dans le Programme " Xëyu ndaw ñi ". Selon un document du Bureau opérationnel de suivi du (Bos-Pse), la région de Thiès a bénéficié d'un investissement d'un peu plus de 6 milliards de FCfa sur l'enveloppe de 24 milliards de FCfa allouée par le Chef de l'État à l'Anida pour la mise en œuvre du Projet d'aménagement de fermes intégrées valorisant les énergies renouvelables et le développement des filières horticoles (Pafiver-Fh). Ainsi, 1.045 emplois ont été créés et 300 consolidés.

Pour ce qui est du sous-secteur de l'élevage, beaucoup d'infrastructures, mentionne le document, ont été achevées et mises en service, conformément aux recommandations du précédent Conseil des Ministres (2014). C'est le cas de l'abattoir de Mbour qui a été équipé et mis en exploitation avant la fin de l'année 2014 pour 1.150.000.000 de FCfa, du foirail de Séwékhaye pour 76.063.041 FCfa, du marché à bétail de Toubatoul, etc. L'aquaculture n'a pas été en reste. 54 sites de production, dont 8 sites de production d'alevins ; 4 fermes ostréicoles ; 42 fermes piscicoles ont été créées. 537,5 tonnes de produits aquacoles ont été enregistrées, soit 27,5% de la production nationale (1.586 tonnes en 2022).

Dans le domaine des infrastructures, souligne le document du Bos, les réalisations de la composante route/autoroute portent sur le tronçon d'autoroute Sindia-Mbour (20 km) et l'autoroute Aibd-Thiès-Touba (131 km). Il y a aussi le projet phare " Zones touristiques intégrées " qui a pour objectif de renforcer le tourisme comme moteur de croissance et d'emplois. " L'ambition, à terme, est de placer le Sénégal dans le top 5 des pays touristiques en Afrique avec plus de 3 millions de touristes par an. L'atteinte de cet objectif passe par le développement de 3 à six 6 zones touristiques intégrées et ciblées autour de segments clairs avec une offre riche et diversifiée ", lit-on dans le document.

C'est ainsi qu'il a été décidé du projet d'érection de la station touristique de Pointe Sarène sur une superficie de 110 hectares, qui représente la première initiative engagée dans ce cadre. Elle a comme objectif la réalisation de 5 blocs hôteliers de quatre à cinq étoiles, pour une capacité maximale de 1.600 chambres ; de 120 villas de haut standing, alignées de façon sinueuse sur la crête du site offrant un point de vue panoramique sur la mer, vers l'ouest. Selon toujours le document, la construction d'une plazza commerciale, avec boutiques, restaurants et services touristiques, comprenant un mini-amphithéâtre pour des activités culturelles en plein air et l'érection d'un parc animalier font aussi partie du projet.

Dans le domaine du transport aérien, Thiès est l'épicentre du projet phare Hub aérien régional, parce qu'abritant l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Thiès accueille également le projet phare " Dakar Médical City avec Bayakh qui abrite une usine de production de solutés médicaux via un projet porté par Parenterus ". Pour ce qui du Promovilles, la ville de Thiès a capté 6.926.539.410 FCfa d'investissement, et Mbour 10.285.463.392f, soit près de 17 milliards de FCfa pour la région.

ACCUEIL DU PRÉSIDENT MACKY SALL

Thiès réussit le pari de la mobilisation

La région de Thiès a réussi le pari de la mobilisation. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le Président de la République, Macky Sall, en séjour de quatre jours dans la Capitale du rail.

La région de Thiès a gagné le pari de la mobilisation pour l'accueil du Président Macky Sall. C'est vers 18 heures que le Chef de l'État est arrivé dans la capitale du rail. S'offrant un bain de foule, il a mis deux heures avant d'atteindre la Promenade des Thiessois.

Tout l'itinéraire du convoi présidentiel est comme une fourmilière éclatée. Les populations sont en fête. Le déferlement est impressionnant. De tous les quartiers de Thiès, voire plusieurs localités des trois départements de la région éponyme, des gens sont venus acclamer le Chef de l'État Macky Sall. Des militants des partis de la mouvance présidentielle, des membres des mouvements de soutien ou de simples citoyens.

Cette forte mobilisation a fait dire au maire de Mérina-Dakhar, Aymérou Gningue, que " Thiès comprend parfaitement que le Président Macky Sall s'échine, en bon chef d'équipe, sur les chantiers de la formation, du social et de l'émergence économique ". De son côté, Abdoulaye Dièye, responsable de " Siggi ak Macky ", insiste sur les Plans de développement socio-économique mis en œuvre dans la région pour " donner à ses habitants un avenir meilleur, une vie plus digne et un mieux-être, malgré une crise économique mondiale chronique faite d'incertitudes ".

Abondant dans le même sens, le maire de Fandène, Augustin Tine, juge le bilan des réalisations du Président Macky Sall " fort élogieux " à Thiès. Pour sa part, le député Abdou Mbow a égrené les réalisations du Chef de l'État : emploi des jeunes, allocation des bourses familiales, baisse des impôts, augmentation du salaire des enseignants et de la pension des retraités, etc. Le Ministre Yankhoba Diatara est, lui, " avec Macky Sall pour le renouveau de la Capitale du rail ".

Le Chef de l'État, debout dans sa voiture, salue la foule dans une " forêt " de banderoles et de pancartes, au rythme des percussionnistes des troupes folkloriques. Le " mbilim " sérère, le " bougarabou " diola, le " sabar " wolof, le " djembé " bambara et le tambour maure ont donné plus de relief à la fête. Le Président Macky Sall a pris le temps de saluer la foule et même d'échanger avec quelques personnes se trouvant tout près de lui. Agitant des drapeaux aux couleurs nationales, des banderoles et des pancartes, elles ont scandé " Macky ! ", " Macky ! " Le cortège a roulé au pas jusqu'à la Promenade des Thiessois littéralement envahie par les militants des partis de la mouvance présidentielle, des mouvements de soutien amenés par leurs leaders respectifs, ainsi que des sympathisants.