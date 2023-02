Afrique: Entreprenariat féminin - AllAfrica Women Agenda et PhilJohn ACADEMY offrent 60 bourses de formation à des jeunes femmes de 18 pays d'Afrique

communiqué de presse

DAKAR, Sénégal, 09 Février 2023- AllAfrica Women Agenda et PhilJohn Academy offrent des bourses de formations sur mesures adaptées à leur niveau à des jeunes femmes d'Afrique.

60 jeunes filles issues de 18 pays africains vont bénéficier de formation dans les domaines du leadership féminin, de l'entrepreneuriat et de la technologie.

Cette initiative entre dans le cadre du programme commun PAWAS (PhilJohn - Allafrica Women Agenda Scholarship) qui vise à favoriser l'éclosion de la gente féminine en Afrique.

Cette formation a pour objectif de favoriser le leadership féminin et l'inclusion numérique de la gente féminine, mais surtout de décupler les opportunités dans la recherche d'emploi et favoriser l'entrepreneuriat féminin.

Elle va bénéficier à des jeunes femmes issues du Bénin, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la RDC, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, du Burkina Faso, du Gabon, de la Mauritanie, du Nigeria, des Comores, de la Côte d'Ivoire, du Djibouti et de la Guinée Conakry.

A travers ce partenariat, AllAfrica Women Agenda et PhilJohn Academy s'engagent à œuvrer pour une formation de qualité 100% gratuite afin de faciliter l'intégration et l'autonomisation des femmes dans des secteurs à fort potentiel. Ce qui sonne comme une réponse à la lancinante question de l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes en Afrique,

Les deux entités veulent ainsi permettre aux jeunes femmes africaines d'acquérir des compétences supplémentaires pour mieux évoluer vers le métier de leur rêve ou dans leur future carrière professionnelle.

« Permettre aux femmes de jouer leur rôle dans le développement socioéconomique de l'Afrique passe nécessairement par le renforcement de capacité et la mise à niveau des jeunes filles qui vont incarner le leadership féminin de demain. Il faut dès à présent les encadrer et les orienter pour les aider à mettre en forme leurs idées de projets. Ce qui peut constituer une solution face à la question de l'insertion des jeunes qui touche tous les pays africains », affirme Mme Mariama BA, Directrice Régionale Afrique francophone de AllAfrica Global Media initiatrice de AWA.

Dans cette même dynamique, affirme Mme Davida DOUMTSOP, chief Academy Officer de Philjohn Academy « La connaissance est la clé de la compétence et cela passe au préalable par une bonne formation d'où le programme PAWAS qui vient en appui à la jeune femme Africaine afin de lui transmettre les connaissances, les aptitudes nécessaires pour permettre à cette dernière d'intégrer aisément le monde de l'emploi ou celui de l'entrepreneuriat pour le développement durable de l'Afrique ».

---------------------------------FIN------------------------------------

Contacts presse :

Bacary DABO (bdabo@allafrica.com)

Davida DOUMTSOP (academy@philjohntech.com)

A propos de

AllAfrica Women Agenda (AWA) est une initiative d'AllAfrica Global Media, le plus grand diffuseur d'actualités et d'informations électroniques sur l'Afrique. Il ouvre son réseau à plus de 150 médias africains et quelques 200 autres sources dans le monde, ainsi que des archives contenant plus de six millions (6 000 000) de documents, pour promouvoir le leadership des femmes en sociétés.

Lancés en mars 2015, AWA réaffirme la vision d'AllAfrica à plaider pour l'intégration d'une approche de parité hommes-femmes dans les stratégies de développement.

AWA est l'occasion de faire le point sur la condition des femmes en Afrique et de réfléchir à un plan d'action pour accélérer les activités y afférentes et créer une feuille de route qui donnera une impulsion concrète et opérationnelle à l'économie du continent en ajoutant les femmes comme égales acteurs économiques.

AWA est dédié aux femmes africaines qui se sont distinguées dans leur domaine d'activité. Ce programme se positionne également comme une opportunité d'offrir aux femmes leaders des modèles pour les filles dans le cadre d'une rencontre d'échange que AllAfrica Women's Agenda organise chaque année dans une capitale africaine.

PHILJOHN ACADEMY est la toute première entité spécialisée dans les formations data au Cameroun, avec pour cible principale les jeunes africains et Camerounais en particulier. Ils auront accès à ces formations à coût très réduit afin de lutter contre les inégalités sociales et ouvrir les formations spécialisantes aux couches vulnérables.

POWER ACADEMY c'est aussi son volet insertion qui a pour but d'assurer la transition des apprenants vers un emploi décent. Le centre intègre également une unité de recherche et de développement qui sera axée sur l'apport des solutions innovantes.

Ellea pour vocation, de former plus de 5000 apprenants chaque année sur les métiers de la DATA et du web3. Elle offre une formation professionnalisante de qualité grâce à +30 chercheurs Data scientist, BI qui assurent la transition vers le monde professionnel. Des partenariats avec les écoles & universités tels que L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE (I.U.C) et l'UNIVERSITÉ DE DOUALA (FGI) sont noués afin de créer et solidifier les parcours DATA MANAGEMENT pour +10 000 étudiants.