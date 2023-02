Gabon: Patrick Obiang Ndong a reçu l'ensemble des entreprises adjudicataires des chantiers

Dans le cadre du programme d'investissements prioritaires du Ministère, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu ce jour, l'ensemble des entreprises adjudicataires des chantiers de réhabilitations des formations sanitaires en présence du Directeur des Investissement de la planification et de l'évaluation du Ministère.

A l'entame de cette rencontre, le Ministre a exprimé son mécontentement face au non-respect par certaines entreprises du cahier de charge des marchés et notamment dans la qualité des travaux des travaux réalisés dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des formations sanitaires.

Pour s'assurer de la bonne qualité des travaux et amener chaque Responsable d'entreprises à assumer ses responsabilités, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong annoncé le recrutement d'un bureau de contrôle qualité et se propose d'engager une procédure d'audit par l'Autorité nationale de vérification et d'audit (ANAVEA) : " Comment comprendre que certaines entreprises procèdent au bricolage et livrent des bâtiments avec plusieurs malfaçons en ne respectant pas les normes contenues dans les dossiers d'appels d'offres. Nous allons engager dans les meilleurs délais, un bureau de contrôle et toutes les entreprises ne respectant pas le cahier de charges et ayant procédé à la surévaluation devront répondre auprès de l'ANAVEA " a-t-il souligné.

Par ailleurs, le Ministre a condamné la mauvaise pratique de la Sous-traitance par certaines entreprises adjudicataires des marchés dans certaines localités de l'arrière- pays. Il a fustigé le manque d'expérience et de professionnalisme des entreprises qui sous-traitent avec certaines entreprises locales.

S'agissant des entreprises chargées de la fourniture des équipements des consommables médicaux, le Ministre les a invités à accélérer le processus de livraison et d'installation dans les structures déjà fonctionnelles.

Au terme de cette rencontre, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a tenu a invité l'ensemble de ces entreprises au sens de responsabilité et du patriotisme car a-t-il dit " ces hôpitaux que nous construisons et réhabilitons, sont des structures qui accueilleront nos parents et nous même en cas de maladie : cela doit nous interpeller lorsque nous sommes sur les chantiers et nous amener à travailler avec amour pour notre pays ".