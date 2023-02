Afrique: OELO/Lambaréné - La Journée Mondiale des zones humides a été célébrée

Le 02 Février de chaque année, le Gabon, à l'instar des autres pays du monde célèbre la Journée mondiale des zones humides. À Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, l'Organisation Ecotouristique du Lac Oguémoue (OELO) a célébré comme à l'accoutumée, cet événement mondial, sous le regard de ses nombreux partenaires du domaine environnemental. C'était le samedi 4 février dernier au quartier Adouma où l'activité s'est déroulée.

Commémorée tous les ans à la même date, la Journée mondiale des zones humides a été une unième occasion pour les membres de l'Organisation Ecotouristique du Lac Oguémoue (OELO) de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance et le rôle essentiel que jouent les zones humides dans le maintien de la biodiversité mondiale. Au sein du territoire abritant la case d'écoute réservée aux rencontres du genre, élèves et corps administratifs des différents établissements de la commune de Lambaréné ont massivement répondu présent à l'appel des organisateurs.

À l'ouverture des festivités, un discours a été prononcé par le vice-président de cette organisation ecotouristique. Discours dans lequel, il a invité le public, particulièrement les apprenants, à s'intéresser à la préservation de l'environnement pour l'avenir du pays ainsi que pour le bien-être de la planète. "Les actions prévues pour ce moment ont été décalées à cause de vos activités scolaires, pour que vous puissiez participer, transcender et montrer que ce pays a besoin de vous...J'aimerais que vous puissiez m'initier des avis écosystémiques que la nature nous offre gratuitement", fait savoir Cyrille Mvele.

C'est en compagnie des représentants de plusieurs institutions provinciales et nationales, que des mises en scène orchestrées par "les clubs natures" des lycées de la place ont animé cette rencontre. La Direction générale des écosystèmes aquatiques (DGEA), la Direction provinciale des Eaux et Forêts, la filiale de The Nature Conservancy (TNC) et des chefs d'établissements scolaires sont ces différentes instances qui ont été représentées lors de cet événement.

Plusieurs autres activités ont marqué cette journée consacrée aux zones humides. À l'instar de l'assainissement d'un marécage, la mise en place d'un panneau de sensibilisation et d'un bac à ordures, ainsi que la sensibilisation des résidents du quartier Adouma. Sachant bien évidemment les missions consacrées lors de cette journée depuis 1997, dès la signature de la convention de Ramsar en Iran, les responsables de l'OELO ont su impliquer les apprenants dans la création des scénarios : peinte des tableaux et rédaction de poèmes dans le but de promouvoir la préservation de l'environnement.

Rappelons que les zones humides sont des écosystèmes extrêmement variés, composés de lacs, de marées, de plaines d'inondation, de mangroves côtières, d'étendues de marais, d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, stagnantes ou courantes, douces, saumâtres ou salées, etc., dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Elles fournissent un éventail de services importants pour l'homme et pour l'environnement.