Congo-Kinshasa: Visite des Provinces éducationnelles de Kinshasa-Plateau et Tshangu, EPST - Tony Mwaba donne la ligne de conduite de l'année 2023

Les différents responsables et cadres provinciaux de l'EPST se sont réunis, au restaurant de Safari Beach, dans la commune de la N'sele, pour accueillir Tony Mwaba, Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, EPST en sigle, ainsi que sa délégation composée de Christine Nepa Nepa, Secrétaire Général à l'EPST, Charles Mbuta Muntu, Ministre provincial en charge de l'Education de la ville-province de Kinshasa, Jacques Odia, Inspecteur Général de l'EPST, ainsi que le Directeur national de la DINACOPE, Papy Mangobe, mardi 7 févier 2023. Un rendez-vous mettant à l'honneur les Provinces Educationnelles de Kinshasa-Plateau et Tshangu.

Par cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de ses itinérances, comme il en a fait la coutume, le Ministre de l'EPST a évalué le travail dans ces deux juridictions scolaires ou plusieurs problèmes sont signalés, avant de donner ses orientations pour la nouvelle année.

Loin des protocoles habituels, ce dernier change de méthode dans la gestion des cas, en initiant un débat ouvert juste après les mots de bienvenue du PROVED-Plateau.

Le premier problème qui a été exposé au patron de l'EPST est celui du confit opposant des responsables de la Province éducation de Kinshasa-Plateau et la représentation légale de l'Ecole Conventionnée Catholique Orthodoxe (ECCO). Cette dernière, par son représentant légal, le Révérend Jean-Claude Ngindola Asuka, aurait posé des actes sans se référer à la hiérarchie administrative, notamment la désactivation de certains enseignants au mépris des décisions des autorités, rapporte le PROVED de Kinshasa-Plateau, propos que corrobore le Ministre provincial en charge de l'éducation, Charles Mbutamuntu.

En réponses à ces accusations, le Révérend a fustigé l'ingérence de certains responsables administratives du secteur, particulièrement celle du Sous-Proved de cette juridiction.

Après observations et évaluations, la dite confession religieuse ne peut se prévaloir du statut de partenaire de l'Etat congolais, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'est pas signataire de la nouvelle Convention scolaire; et, en deuxième lieu, elle ne compte que 37 écoles dans la province administrative de Kinshasa, alors que les textes exigent un total de 40 à 80 écoles pour avoir le droit de signer ladite convention et devenir partenaire de l'Etat.

Sur le champ, le Ministre de l'EPST a remis à l'ordre les différents protagonistes, et a instruit les responsables locaux pour que l'ordre revienne dans un bref délai par rapport à ce fameux conflit.

Après l'arbre à palabres, Tony Mwaba s'est livré à l'exercice du rappel à l'ordre pour la nouvelle année qui, du reste, a pour grande orientation l'amélioration de la qualité de l'enseignement, après avoir posé et consolidé les bases de la gratuité de l'enseignement de base.

Une fois la messe dite, le Ministre et sa délégation on pris la direction de Kenge, dans la province du Kwango, où il doit réunir tous les inspecteurs de l'espace Grand Bandundu, dans le cadre du réveil de la trilogie inspectorale. Le patron de l'EPST va procéder également à la remise symbolique de dix mille bancs, après avoir récemment lancé cette opération dans la province du Kongo-Central.