Afrique: Dans son message au Stade des Martyrs, RDC - Le Pape François exhorte la jeunesse à bannir la corruption

Le Pape François a communié, jeudi 2 février, au stade de martyrs, avec la jeunesse congolaise. C'était, ce jour-là, une foule innombrable de jeunes et catéchistes congolais venus de tous les coins du pays pour écouter le message du Saint père. En effet, dans son allocution, le Souverain pontife a mis un accent très particulier sur la corruption, venin à combattre pour une Nation nouvelle. Son allocution était axée sur cinq points comparables à 5 doigts de la main. Il s'agit de la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service envers les autres.

Le Pape François a demandé aux jeunes congolais d'être " acteurs " pour l'avenir de leur pays, en laissant le tribalisme et en refusant la corruption. " Prenez garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre ; au régionalisme, au tribalisme qui semblent vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe : d'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre ", a-t-il dit.

A ces jeunes congolais confrontés chaque jour au chômage, au tribalisme et à la violence, l'Evêque de Rome a donné un message capital, le pardon. " Pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. C'est ce que font les chrétiens. Il n'aime pas seulement ceux qui l'aiment, mais il sait arrêter la spirale des vengeances personnelles et tribales par le pardon ", a souligné le Saint père. " Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège ", a-t-il renchéri.

En outre, le Pape a développé cinq astuces chrétiennes qu'il a comparées aux cinq doigts de la main : la prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service envers les autres. " A quoi servent mes mains, à construire ou à détruire, à donner ou à amasser, à aimer ou à haïr ? ", s'est-il demandé, en montrant qu'une main ouverte peut " faire naître un lendemain différent ".