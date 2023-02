Congo-Kinshasa: Situations à Goma, Ituri et Kwamouth, RDC - Le Gouvernement au four et au moulin pour des dispositions appropriées

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé, le mardi 7 février 2023, dans la soirée, une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le Vice-Premier Ministre ayant en charge l'Intérieur, le Ministre d'Etat, le Ministre de Budget, la Ministre d'Etat - Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Communication, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Vice- Ministre des Affaires Etrangères et la Vice-Ministre des Finances. Des officiers supérieurs militaires et policiers et les services de sécurité y ont également pris part. Il s'agit notamment du Chef d'Etat-Major adjoint des FARDC, de l'Auditeur général des FARDC, du Commissaire général adjoint de la PNC, du Directeur de la DGM, de l'Administrateur général adjoint, du Chef de département de l'ANR, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier Ministre.

Selon le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu avec les incidents observés les 06 et 07 février dans la ville de Goma, la sécurisation de la population en Ituri ainsi que la mission de pacification dans le Maï-Ndombe, précisément à Kwamouth, ont été au cœur de la réunion. Principalement, pour le cas de Goma, le Gouvernement invite la population au calme pour ne pas donner l'occasion à des infiltrations de l'ennemi.

" Vous savez que comme de tradition, le Premier Ministre a reçu mandat du Commandant suprême des Forces armées de la République Démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, de tenir des réunions régulières pour passer en revue la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la situation de Goma. Comme vous le savez, hier, il y avait des manifestations, la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La Police nous a transmis le bilan. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés et des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le Gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence, c'est faire le jeu de l'ennemi. Il ne faudrait pas que des actes puissent être commis, et être collés à la population qui risque d'envenimer la situation qui est déjà difficile. Mais, des dispositions sont prises. Notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la Garde Républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de lancer à nouveau un appel au calme au nom du Gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge ", a déclaré à la presse le Porte-parole du Gouvernement.

Concernant l'incident survenu dans la soirée sur un convoi de la Monusco, le Ministre de la Communication a informé que le Gouvernement central, en collaboration avec le gouvernement provincial, va faire un suivi étroit.

" Nous avons appris malheureusement que ce soir, il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que trois compatriotes y ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour laquelle le Gouvernement, en tout cas, avec le gouvernement provincial, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la Monusco qui se déplaçait ", a-t-il souligné.

Au chapitre de la situation sécuritaire en Ituri, Patrick Muyaya a renseigné que le Premier Ministre a, une fois de plus, donné des instructions de sorte que la Police et l'Armée puissent poursuivre le travail qui se fait pour assurer la sécurité de la population.

" Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ce point de vue là aussi, le Premier Ministre a redonné les instructions qu'il faut que ce soit à la Police ou à l'Armée pour continuer le travail qui se fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation de Kwamouth, vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par le Président de la République, qui donne de son résultat malgré les petites résistances observées çà et là. Mais la Police y a déployé ses escadrons pour être sûre que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge", a souligné Patrick Muyaya.

Par ailleurs, le Gouvernement demeure préoccupé tout particulièrement par la situation humanitaire dans toutes ces entités. Selon Patrick Muyaya, des dispositions quant à ce sont envisagées.