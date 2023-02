Congo-Kinshasa: AMC - Fabrice David Kolomata obtient sa carte d'électeur et sensibilise la population de Bagata

Le Président National de l'Alliance des Mouvements du Changement (AMC), Fabrice David Kolomata a obtenu sa carte d'électeur. Il s'est fait identifier et enrôler le week-end dernier dans sa circonscription électorale de Bagata, dans la province de Kwuilu. Il a invité la population de s'enrôler massivement dans le but de faire un choix des dirigeants lors des élections qui pointent à l'horizon. Fabrice David Kolomata attend le moment venu pour se prononcer sur ses propres intentions. Il faut relever le fait que partout, la population de Bagata, toutes tendances confondues, a exprimé l'ardent désir de voir le président Félix Tshisekedi et l'Autorité Morale de l'AMC, l'Honorable Laurent Batumona Kandi Kham.

Tel un Tsunami, la tempête novatrice de l'Alliance des Mouvements de Changement a tout renversé sur son passage, depuis la Ville de Bandundu et dans tous les villages du Territoire de Bagata où est passé le Président National de Alliance des Mouvements du Changement l'AMC en sigle, l'Incubateur du Changement Positif.

En véritable leader charismatique, Fabrice David KOLOMATA, FDK, a été accueilli sous sa double casquette de Roi et de grand Chef Coutumier par une foule immense estimée à plus de dix mille personnes, scandant de chants, de cris de joie et de slogans dédiés à son auguste personne et à son Parti, l'AMC.

La mobilisation s'était faite d'elle-même, de façon spontanée sans aucune motivation en nature ou en espèce. De jour comme de nuit, l'effervescence était totale. Les chefs coutumiers. Les notables, les autorités politico-administratifs, les leaders d'opinion, les étudiants, les élèves, dirigeants de diverses confessions religieuses, etc. Bref, tout le monde tenait à voir, à entendre et à toucher ce Jeune Leader qui venait s'enrôler dans son fief naturel de BAGATA.

Considéré désormais comme le messie de ce grand Territoire du Grand Bandundu, FDK, était tantôt porté sur un Tipoy, tantôt sur les épaules de ses partisans, conformément à la tradition des ancêtres. Personne ne voulait que ses pieds touchent le sol. Malgré son refus, il ne pouvait les en empêcher, car, selon eux, il était déjà leur élu. Les élections ne seront qu'une simple formalité.

Mais chaque fois, très respectueux de la loi, FDK devait remettre les pendules à l'heure en leur expliquant le fait qu'il n'était-là que pour l'enrôlement et non pour une quelconque campagne électorale. Toutefois, il n'a pas manqué d'exhorter la population à l'amour du prochain et de la Patrie, gage de la Paix et du développement.

Chacun de ses oraux était ponctué d'un tonnerre d'applaudissements et des cris en Yansi : << Ya Fabrice ! Ba'aro bika sah kiten ! >> (Ya Fabrice ! Déchirez sans crainte aucune le tam-tam, nous allons nous mêmes les réparer ! >>) C'est-à-dire, travaillez, allez de l'avant sans rien craindre advienne que pourra, nous sommes-là pour vous soutenir.

Le Président National de l'AMC a promis de transmettre cette doléance à qui de droit.

Il convient aussi de signaler qu'au moment où il prenait l'avion à l'aéroport de N'djili, il s'était mis à pleuvoir abondamment à Bandundu-Ville, mais curieusement à l'atterrissage de l'appareil, la pluie avait cessé, et le ciel était serein; tous les militants étaient-là et attendaient. C'était un signe de bénédiction.

Mais une fois de plus, il y eut un autre signe de bon augure comme à l'aller : le retour du Président National a eu lieu le même jour que l'arrivée du Pape François à Kinshasa.