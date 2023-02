Congo-Kinshasa: En obtenant sa carte d'électeur, CSR - Ferdinand Kitengie s'est acquitté de son devoir civique et appelle la population à s'enrôler massivement

Me Ferdinand Kitengie, Coordonnateur national de la Société civile Révolutionnaire, SCR, en abrégé, s'est acquitté de son devoir civique en se faisant identifier et enrôler hier mercredi 8 février 2023, au Lycée Mpiko, dans la commune de Lemba, au Mont-Amba, sa circonscription électorale. En effet, le numéro un de la SCR a, après avoir obtenu sa carte d'électeur, émis un vibrant appel à tous les congolais à se faire enrôler massivement.

Accompagné d'une foule innombrable, Me Ferdinand Kitenge a, encore une fois, démontré sa force de mobilisation de masse. Au sortir du centre d'enrôlement, l'avocat a laissé entendre que : " Nous sommes venus ici au centre d'enrôlement pour remplir notre devoir civique, parce qu'avec la carte d'électeur, l'on peut tout changer dans notre pays. Et ceci rappelle mieux le processus électoral, parce que si nous avons la carte d'électeur, en ce moment-là, nous connaissons comment sanctionner les dirigeants, et ceux qui veulent nous diriger ; notamment les députés nationaux et les députés provinciaux, et même au niveau des élections indirectes ", a-t-il circonscrit.

Appel vibrant !

Dans son discours, le coordonnateur a encouragé la population congolaise à se faire enrôler, surtout celle du district de Mont-Amba, soulignant que la SCR va aligner des candidats tant au niveau national que provincial. " Je lance un appel vif à tous les congolais qui n'ont pas encore fait cet exercice de venir s'enrôler massivement, et surtout aux filles et fils de Mont-Amba, parce que Nous sommes là pour représenter Mont-Amba et nous allons défendre ses intérêts, et surtout au moment opportun où, nous viendrons pour recourir à leurs voix, afin de bien parler pour eux ", a-t-il convié.

Et d'ajouter : " Nous au niveau de la SCR, nous avons des candidats qui vont se présenter aux élections, pour que le peuple puisse les voter afin que les problèmes des populations soient résolus, parce que c'est le moment de changement ".

Par ailleurs, le numéro un de la SCR est partant pour un deuxième mandant au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cette raison, qu'il sensibilise, sans relâche, la population à s'investir pour la reconduction du Chef de l'Etat à la tête du pays, à l'issue des joutes électorales de décembre prochain. " Ce qu'il faut faire, c'est que la population congolaise renouvelle la confiance au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de décembre 2023 ", a-t-il exhorté.

Coup de chapeau à la CENI

Le coordonnateur de la Société civile révolutionnaire, Me Ferdinand Kitengie a, au demeurant de son allocution, jeté des fleurs à la qualité du travail qu'abat l'actuelle équipe dirigeante de la Commission nationale indépendante (CENI). " Vous avez vu, nous sommes venus, nous sommes enrôlés avec tous nos membres, nous avons obtenu correctement nos cartes. D'ailleurs, ce que j'ai félicité cette fois-ci, c'est que la carte est purement technique parce qu'ils ont mystifié l'ancien système qui était sous forme d'essai ", a reconnu le coordonnateur.