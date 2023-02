Afrique: Jeux de la Francophonie - La Fécolutta organise une formation des encadreurs techniques et athlètes

En prévision des 9es Jeux de la Francophonie prévus en juillet et août à Kinshasa, la Fédération congolaise des luttes associées (Fécolutta) a fait appel à deux experts français pour animer un séminaire de formation à l'intention des encadreurs techniques et des athlètes. La République démocratique du Congo (RDC) tient à réussir sa participation à ce rendez-vous du monde francophone dans cette discipline sportive olympique.

Coordonnateur du programme de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports pour la RDC, Zénon Kabamba a lancé, le 6 février au salon présidentiel du Stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, un séminaire de formation des encadreurs techniques de la Fécolutta. Cette session se tient jusqu'au 10 février sous l'encadrement de deux experts français de lutte, notamment Jean Marc Cardey et Thierry Bourdin, et naturellement le président de la Fécolutta, Eric Kinzambi.

" Ce séminaire qui sera animé par deux experts français, Jean Marc Cardey et Thierry Bourdin, est organisé à Kinshasa dans le cadre de la préparation de la RDC aux 9es Jeux de la Francophonie. Ainsi, le Comité international de cette fête sportive et culturelle, en collaboration avec la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays francophones (Confejes), regroupant 48 pays, a tenu à organiser un séminaire de formation pour les officiels techniques, et un camp d'entraînement pour les athlètes de plus de 18 ans qui vont y participer. La Confejes a tenu également à animer les deux activités en faveur de 50 cadres officiels techniques et 30 jeunes dont 15 garçons et 15 filles qui pourront représenter notre pays lors de cette 9e édition des Jeux, prévue à la fin du mois de juillet au 8 août prochain à Kinshasa ", a déclaré Zénon Kabamba.

Il a ajouté : " Les jeunes retenus seront soumis aux enseignements qui leur seront dispensés par les deux experts français. Cette session était prévue en octobre de l'année dernière, mais elle n'avait pas eu lieu pour des raisons administratives, avant d'être différée en décembre dernier, puis en ce mois de février. Nous sommes convaincus qu'avec cette formation, sous l'égide du Comité international de la Francophonie et l'aide de la Confejes, les jeunes lutteurs congolais bénéficieront des enseignements de qualité pour représenter valablement la RDC aux 9es Jeux de la francophonie ".

Le président Éric Kinzambi de la Fécolutta a pour sa part souligné l'importance du séminaire, en notant qu'il va permettre aux athlètes de renforcer leurs capacités afin d'être prêts à affronter leurs éventuels adversaires aux Jeux.

" La RDC est un pays où la lutte a pignon sur rue. Les deux experts français viennent ajouter un plus aux capacités techniques de nos athlètes. En d'autres termes, ils viennent boucher les trous que nous n'avons pas pu colmater afin d'être prêts à l'heure H. Pour l'instant, nous focalisons nos efforts sur la lutte libre olympique avant de nous pencher, à la lutte africaine, à la fin de ce mois de février ", a laissé entendre Éric Kinzambi. Il a indiqué que " les enseignements sur la lutte africaine seront assurés par un autre expert, en l'occurrence le Nigérien Malam Mbarka Akoda. Ce dernier est le directeur technique de lutte africaine aux 9es Jeux de la Francophonie et directeur technique national de luttes du Niger depuis 2003 ".

L'expert français Thierry Bourdin, dans son allocution, a dit : " Nous avons une grande expérience en France et nous avons beaucoup voyagé à travers le monde. Mais, c'est pour la première fois que nous foulons le sol congolais. La commande politique est claire. Il faut des médailles, surtout des médailles d'or. Ensemble, nous allons échanger et travailler pour arriver à ce que la Fécolutta attend de nous. Nous osons croire que l'Etat français et la RDC, qui a un très gros potentiel, vont travailler sur cette dynamique. Kinshasa est pour nous un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous venons faire connaître ce que nous savons. En même temps, nous venons aussi apprendre des Congolais ".