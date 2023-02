Congo-Kinshasa: Programme d'Entrepreneuriat Social/ Tshangu - Patrick Muyaya parraine la deuxième vente alimentaire du projet "Les Bâtisseurs"

Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, a parrainé la 2ème vente de la banque alimentaire " Les Bâtisseurs " à Tshangu, ce mercredi 8 février 2023, à l'espace communal proche du Pont Pascal. Cette activité avait pour objectif la vente des paquets d'approvisionnements à 250 familles ayant déjà acheté leurs tickets. Une initiative de Mme Line Alhy Grekoi, opératrice économique passionnée particulièrement par l'entrepreneuriat social.

A cette occasion, les partenaires économiques de ces assises ont sensibilisé les bénéficiaires sur l'importance de leurs solutions nécessaires à leur développement. Parmi ses partenaires, il y a lieu de citer : So Gaz, Bboxx, Advans, Rawbank, Marsavco, Angel Cosmétics, etc). Le Ministre Muyaya, qui a toujours prôné la proximité avec la base, a fait le déplacement de son bureau pour soutenir ce projet qui se veut social, conformément à la vision du Chef de l'Etat.

"Nous sommes ici pour soutenir cette vision de Madame Line, cette jeune dame dynamique. Une vision qui correspond exactement à celle du Chef de l'Etat", a-t-il souligné. Le projet "Les Bâtisseurs" poursuit l'objectif de la réinsertion du secteur informel par l'action communautaire via l'entrepreneuriat social.

Line Alhy Grekoi, entrepreneure et Chef de projet, communément appelée "Maman des motards", "la Fille des maraîchères", "la Grande sœur des jeunes battants", en est la principale promotrice. "Nous voulons construire la RDC autrement avec la communauté, celle qui est souvent délaissée avec une vision qui fera qu'on devienne fiers d'être Congolais", a-t-elle déclaré.

Un programme qui compte parmi ses bénéficiaires : des motards, des mamans maraîchères, et autres opérateurs évoluant dans le secteur informel. "Dans un monde où nous laissons place à l'ignorance et à l'individualisme, nous pouvons prendre la décision de réduire tant d'inégalités, avec la volonté sincère et des actions concrètes dans la vie des 100 millions de Congolais, afin de transmettre à la prochaine génération un pays florissant", a-t-elle renchéri.

Il y a lieu, par ailleurs, de souligner que ce projet "Les Bâtisseurs" a débuté à Kinshasa depuis 12 mois dans les 4 districts de Kinshasa, jusqu'à dépasser les frontières de la capitale : de Tshangu à Mont-Amba, en passant par Funa, Lukunga et Kikwit/Idiofa. Le challenge était de montrer à la population active du secteur informel, que le changement est possible grâce à la volonté, l'amélioration des mentalités, et surtout avec la création d'une seule communauté qui s'unira pour les mêmes objectifs.

Pour l'initiatrice du Projet, la présence du Ministre Patrick Muyaya est plus qu'importante, étant donné qu'il est l'un des premiers acteurs à soutenir cette vision qui lui est chère.