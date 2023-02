Congo-Kinshasa: Quel imaginaire pour une culture de paix et de résilience communautaire à l'est de la RDC ?

Il y a deux décennies que les rébellions naissent et renaissent, cependant les multiples accords de paix n'arrivent pas à les maitriser de façon décisive et irrémédiable.

Avant d'aller plus loin, nous rendons hommage à nos vaillants soldats pour leur bravoure et héroïsme militaire, nous compatissons aussi avec les familles de tous ces victimes des guerres depuis 1997 jusqu'à nos dans l'Est de la RDC.

En RDC, Ceux qui luttent pour la paix sont souvent obligé d'entrer aussi dans une démarche de la culture de guerre.

On en arrive ainsi à une étrange situation de penser un chemin de paix par les moyens de la paix, c'est à dire de rompre définitivement avec la spirale des conflits armés et non armés et des cycles des violences meurtrières que nous subissons pendant plus de 20 ans.

Il est urgent de réorienter notre modèle de gouvernance sécuritaire et Politique en RDC pour espérer à une paix concrète et durable à l'Est du pays.

ous devons nous poser des bonnes questions pour avoir des réponses qui nous donnerons une certaine orientation d'une culture fondée sur l'éthique Politique, économique et sociale.

Pour y arriver, nous devons nous poser quelques questions :

- quelles sont les causes profondes des guerres chroniques en RDC qui traumatiser l'est du pays ?

- quelles sont les alternatives pour reconstruire une société de paix et de résilience communautaire en à l'Est de la RDC ?

En posant ces deux questions, nous voulons savoir plus sur la conscience politique, sécuritaire et économique qu'à la population congolaise et les autorités du pays.

Comme l'affirme l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que s'enracine la guerre, il est utile d'analyse l'esprit des hommes dans en RDC.

C'est à travers les fondements culturels et structurels que notre société sera transformée positivement. Il s'agit donc, des dynamiques psychiques et sociales de l'être congolais qui est déjà en panne et qui nécessite urgemment des interventions endogènes pour sa réparation.

Nous devons aujourd'hui et demain faire face à cette culture des guerres à répétition dont une majorité d'opérateurs économiques et les politiques congolais ont trouvé comme moyen par excellence pour atteindre leur objectif égoïste.

Les stéréotypes, la corruption, les violences, les fanatiques nuisibles, les antivaleurs, le manque d'esprit communautaire fait partie des pathologies que nous devons faire face pour s'en sortir.

Pour nous, il est temps de regarder les choses non pas du côté de la guerre, mais du côté de la paix. À force d'avoir pensé la paix en fonction de la guerre, on a oublié ce que la paix veux signifier vraiment ( la construction d'une société dotée des valeurs transcendantales et des pratiques sociales et politiques solidaires au sens africain du terme).

Sans cette perspective de paix par la paix et pour la paix, nous serions incapable de vaincre la culture des violences et de balkanisation qui plane dans notre imaginaire.

Nous devons ouvrir d'autres voies pour que les ethnies et les couches communautaires congolaises vivent en cohésion durable et dans un climat de partage et de dialogue pacifique.

Nous devons ensemble promouvoir l'esprit du bien commun et du bonheur communautaire en RDC et à l'Est du pays en particulier.

La question capitale devient alors celle-ci : sur quelles bases devra-t-on fonder la culture de la paix à l'Est de la RDC aujourd'hui et demain ?

L'une des tentatives des réponses à cette grande question est : c'est sur l'éducation permanente et continue de l'inter-culturalite, d'intégration économique et sociale que nous devons compté sûr.

Sur le plan structure, nous devons aussi réinventer des institutions politiques, économiques, sécuritaires et publiques sur base d'autres Conceptions et pratiques pour un Congo de paix et de résilience communautaire.

Nous devons tous (acteurs de la société civile, éducateurs, agents des institutions publiques, Politiciens et population en général) s'unir pour façonner un autre Congo: un Congo de grandeur, un Congo des créativités et un Congo de valeurs.

En partant de la conviction que l'engagement citoyen et politique est le moteur du changement d'une nation. Nous nous consacrons à imaginer d'autres alternatives pour réduire le taux d'insécurité à l'Est du pays, d'infiltration militaire et économique.

c'est aux jeunes et universitaires congolais de prendre leur responsabilité citoyenne en main pour exiger une nouvelle génération des politiciens congolais à travers des élections libres et transparentes, une génération des politiciens congolais patriotes, dotée des grandes missions pour la Renaissance du Congo RDC.

C'est à travers les actions collectives que nous allons vulgariser cette nouvelle philosophie politique en RDC et tisser les ponts autour des intérêts généraux du pays.

Il s'agit notamment d'imaginer, de penser et de bâtir une nouvelle société congolaise dont le vivre ensemble deviendra un projet politique, économique et social.

Avec ces approches ci-haut, nous serions en mesure de réorganiser notre société et la réorienter dans une perspective de réconciliation inter-générationnelle et d'amener le peuple congolais dans son ensemble à un vivre en famille selon les principes de base de la philosophie Negro-Africaine.

Chercheur en lettres et sciences humaines, spécialiste et consultant en développement communautaire.