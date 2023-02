Madagascar: Basketball-Coupe du monde 3X3 - Madagascar le petit poucet peut créer la surprise

Dix-sept nations sur les vingt qui participeront à la Coupe du monde de basketball 3×3 qui aura lieu à Vienne, en Autriche, sont connus maintenant, y compris Madagascar.

C'est la première fois pour le basketball 3×3. Sur une grande finale du championnat d'Afrique de basketball 3×3, appelé aussi FIBA Africa Cup 2022 qui s'est joué les 3 et 4 décembre au Caire en Égypte, les Ankoay garçons de basketball 3×3 a battu l'Égypte, sur le score de 20 à 17, devenant ainsi champion d'Afrique pour la première fois. Ce titre continental leur a ouvert la voie au ticket pour la Coupe du monde. La FIBA, dans sa page internet, a publié cette semaine les noms des dix sept pays qualifiés pour cette joute mondiale. Il reste trois places à disputer pour six pays. Parmi les dix-sept pays déjà qualifiés, Madagascar apparait comme un petit poucet, car c'est une première expérience pour la bande à Elly, Livio, Arnol et Fiary.

Dans cette joute mondiale de Vienne, en Autriche, l'équipe nationale malgache Ankoay de basketball 3×3 a déjà entamé leur préparation pour être prêt le jour J. La préparation durera jusqu'à la veille du départ de la délégation malgache pour l'Autriche. Selon le directeur technique national de la Fédération malgache du basketball, Angelot Razafiarivony la FMBB ne laisse pas au hasard la préparation de l'équipe nationale garçon. L'entraînement se fait quatre fois par semaine, les mardi et jeudi, à l'Académie national des sports à Ampefiloha ou à dans d'autres endroits, et les mercredi et samedi au Palais des sports de Mahamasina.

" Durant la compétition, Madagascar se présente sous deux visages: en tant que novice de la compétition, cet état va constituer un handicap par manque d'expérience du haut niveau. En tant que champion d'Afrique en titre, cela va donner une dimension selon laquelle les futurs adversaires vont se méfier car ce qui compte en basketball 3×3 c'est la vitesse, la précision au tir et le rebond. Si Madagascar sait combiner ces conditions, la bande à Livio pourra créer la surprise ", confie Hasina Rakotondravao, joueur de basketball en provenance d'Ambatondrazaka.

Les dix-sept pays déjà qualifiés

Australie, Autriche, Belgique, Brésil, France, Allemagne, Japon, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, Porto Rico, Serbie, Suisse, Etats-Unis d'Amérique.