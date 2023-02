Madagascar: Ainamalala Razakandrainy - " Les hommes réussissent plus le suicide que les femmes "

interview

Ainamalala Razakandrainy, psychologue clinicienne, explique les raisons de la hausse du suicide chez les hommes. L'action de se donner la mort serait évitable.

- Qu'est-ce que le suicide?

-Le suicide est défini par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant " un acte par lequel un individu cherche à s'auto détruire du point de vue physique, ayant l'intention plus ou moins authentique de perdre sa vie, tout en étant plus ou moins conscient de ses raisons ". Le suicide se traduit par un acte volontaire de s'infliger la mort.

En 2019, l'OMS a répertorié plus de sept cent mille suicides dans le monde. Les 77% dans les pays, à revenu faible ou intermédiaire. L'OMS a constaté que chez les hommes, on compte environ deux fois plus de tentative de

suicide alors que chez les femmes, les tentatives de suicide seront de quatorze fois plus nombreuses que les suicides aboutis. Les femmes sont plus enclines à faire de nombreuses tentatives de suicide, mais, ce sont les hommes qui réussissent plus l'acte de se donner la mort.

- Pourquoi le genre masculin utilise des moyens radicaux lors de leur passage à l'acte ?

- Le stéréotype de la femme étant beaucoup plus parlé que l'homme, elles ont un peu plus tendance à partager leur stress, leur angoisse, leurs problèmes. Tandis que l'homme va intérioriser son vécu, ses ressentis. L'éducation malgache même des hommes fait que l'homme n'a pas le droit de pleurer, le fait de raconter ses problèmes peut être mal interprété par l'entourage. De ce fait, les hommes vont penser à l'acte suicidaire afin de se donner la mort car peut-être cela constitue la seule solution pour mettre fin à sa souffrance. Tandis que chez la femme, la tentative de suicide peut être interprétée comme un appel à l'aide. S'il y a beaucoup plus de nombre de tentative de suicide chez la femme, c'est que dans la plupart des cas, l'acte est fait, non pas dans le but de mettre fin à sa vie, mais plutôt un comportement d'appel à l'aide.

- Existe-t-il une raison particulière de cette hausse du suicide en cette période?

-Les difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19 sont devenues un problème social. La population a été fragilisée. Ajouter aux problèmes personnels de tous les jours, parfois même accentuer par une vulnérabilité psychologique, la pensée suicidaire devient plus courante afin de mettre fin aux problèmes existant. Les exigences sociales augmentent. Les problèmes s'accumulent, l'insécurité persiste. Tous ceci peuvent fragiliser la personne et peut la pousser à faire le passage à l'acte suicidaire. Sans oublier le problème de la drogue, de l'alcool qui sont en train de prendre une envergure majeure ces temps-ci.

- Le suicide est-il évitable?

-Tout problème a sa solution. On peut prévenir le suicide. Avant de passer à l'acte suicidaire, il y a des signes précurseurs qui doivent alerter l'entourage. La personne commence à s'isoler, à perdre l'envie de réaliser ses tâches quotidiennes. Il se peut même que la personne prononce des phrases comme "J'ai envie de mourir", " vivre est trop difficile", " mes problèmes sont insurmontables"... . Il ne faut jamais ignorer ces messages là car ils peuvent être l'annonce d'un au revoir de la part de la personne. Avoir quelqu'un à qui se confier quand il y a des problèmes peut aider. Avoir un emploi du temps équilibré : avoir un travail, des amis, des distractions. Ne pas avoir honte d'aller chez un professionnel tel que les psychologues, les psychiatres, les médecins, en cas de besoin. L'entourage a aussi, sa contribution : montrer à la personne qu'elle est importante, repérer les signes avant-coureurs du suicide.