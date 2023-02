Angola: Le ministre de l'Énergie note des projets énergétiques à Lunda Norte

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, est arrivé ce jeudi, dans la province de Lunda Norte, pour s'informer des niveaux d'exécution des travaux du barrage hydroélectrique de Luachimo et de la centrale photovoltaïque de Lucapa.

Durant son séjour de 24 heures à Lunda Norte, le ministre s'informera également de l'installation de la centrale thermique avec une turbine à gaz, d'une capacité de production de 25 mégawatts d'électricité et de la construction du nouveau réseau de distribution d'eau, qui prévoit 15 000 raccordements domestiques.

Évalués à plus de 212 millions de dollars, via une ligne de crédit de la Chine, les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du barrage de Luachimo, en cours depuis 2016, sont achevés à 99 %.

L'infrastructure passera de 8,4 à 34 mégawatts (MW) de capacité énergétique, supérieure au besoin local, c'est-à-dire qu'environ 50 % de l'énergie produite doit rester en réserve.

La mise en service de ce projet énergétique permettra l'expansion de l'énergie au profit de 186 000 habitants de la ville de Dundo et des municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les localités de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

En plus des raccordements domestiques, qui bénéficieront dans la première phase à plus de neuf mille familles, le projet prévoit une trentaine de raccordements industriels.

Avec une réalisation physique de 61 %, le parc photovoltaïque de Lucapa, d'une capacité de production de 7,5 mégawatts d'énergie, bénéficiera à environ 49 000 habitants.

Avant de visiter Lunda Norte, João Baptista Borges travaillera dans la province de Lunda Sul, où il verra les travaux sur les nouveaux systèmes de collecte et de distribution d'eau et la centrale photovoltaïque de Saurimo.

Lunda Norte, avec près d'un million d'habitants, résulte de la division de l'ancienne province de Lunda, le 4 juillet 1978. Elle est située au nord-est du pays et comprend les municipalités de Chitato (capitale politique et économique), Cambulo, Caungula, Cuilo, Cuango, Capenda Camulemba, Lucapa, Lubalo, Lóvua et Xá-Muteba.