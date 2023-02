Afrique: Le FLAM - Une plateforme pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la littérature africaine

Le Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) représente une plateforme pour la découverte et la mise en lumière de la richesse et la diversité de la littérature africaine, qui constitue une partie importante de la culture du continent, ont souligné, mercredi, les organisateurs de cet événement, dont la première édition se tient du 9 au 12 février dans la cité ocre.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cette manifestation initiée par l'Association "We Art Africa//NS", ils se sont félicités de la participation de plus de 40 écrivains et hommes de lettres arabophones, francophones et anglophones issus de toute l'Afrique, expliquant que ce festival offre un espace idoine de rencontre, d'échange et de débat autour de divers sujets se rapportant à la culture africaine.

Initiée avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux sous le thème "L'Afrique en toutes lettres", cette manifestation culturelle vise à promouvoir la littérature africaine auprès d'un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs.

Le FLAM, qui a pour objectif également de favoriser les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l'Afrique à partir du Maroc, promet d'être une occasion unique de découvrir les talons littéraires du continent et de célébrer cette diversité culturelle.

Au programme du FLAM 2023, figurent des débats, des conférences, des tables rondes et des ateliers qui permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d'échanger avec des auteurs de renom venus de toute l'Afrique et de ses diasporas.

Le festival accueille également des expositions du livre et d'arts plastiques, ainsi que des projections de films, des concerts de musique et des stands qui seront mis à la disposition du public pour pouvoir acquérir des livres et rencontrer des auteurs lors des séances de dédicaces.

Pour la première édition du FLAM, plusieurs auteurs de renom sont attendus, notamment JMG Le Clézio, Achille Mbembé, Lilian Thuram, Jennifer Richard, Ken Bugul, Makenzy Orcel, Fouad Laroui, Rodney Saint-Eloi, Louis-Philippe Dalembert, Sami Tchak, Fawzia Zouari, Véronique Tadjo et Mohamed Bennis.

Le Festival du livre africain de Marrakech, qui se tient au centre culturel "Les Etoiles de Jemaa El-Fna", s'inscrit dans la lignée des grands festivals littéraires internationaux et vise à mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines.

Carte d' artiste

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé le lancement de services électroniques spécialement dédiés à la gestion de sa relation avec les citoyens, grâce à un site internet spécifique.

Grâce à ce site web, il est possible d'obtenir une carte d'artiste, de bénéficier d'autres services pour les cartes professionnelles et d'accéder aux services du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ce site web a été lancé dans une volonté de rapprocher l'administration des citoyens, de numériser leurs demandes et d'accélérer le processus de leur traitement, relève le communiqué.