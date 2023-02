Cote d'Ivoire: Salon international de l'Agriculture et des ressources animales- Plus de 320.000 visiteurs attendus pendant 10 jours à Abidjan

Après un temps d’arrêt consécutivement à la Covid-19, le Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara), reprend sa route. Avec le lancement de la 6e édition qui a pour pays invité, le Royaume des Pays-Bas. C’est ce pays classé parmi les champions agricoles mondiaux, qui a été choisi comme pays d’honneur pour partager avec la sous-région ses expériences agricoles et ses opportunités d’affaires.

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a appelé, ce jeudi 09 février 2023, à Abidjan, à la mobilisation de tous les acteurs du monde agricole africain pour la souveraineté et la sécurité alimentaire.

Le Chef du gouvernement ivoirien profitant de l’occasion, a lancé l’appel à la mobilisation lors du lancement des travaux préparatoires de ce rendez-vous international du monde agricole et des ressources animales. Cet évènement se tiendra du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre 2023, au parc des expositions d’Abidjan sur la route de l’aéroport dans la commune de Port-Bouët autour du thème :« l’Agriculture africaine face aux chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ».

M. Patrick Achi a demandé à tous les acteurs du monde agricole de répondre présent avec des actions et propositions concrètes pour relever le défis de la souveraineté et sécurité alimentaire.

Il a salué la pertinence du thème qui permettra de dessiner les innovations structurelles devant permettre d’améliorer les secteurs agricoles et de garantir la souveraineté alimentaire des pays africains déplorant que près de 285 millions de personnes, soit plus de 20% souffrent quotidiennement de la faim sur le continent, selon les derniers chiffres de la Fao.

« Le moment de faire de l’Afrique un grenier alimentaire, pour elle-même d’abord, pour le monde ensuite. C’est cette ambition qui doit habiter les travaux préparatoires de la 6ème édition du Sara », a préconisé M. Achi.

Aussi a-t-il, souhaité un évènement au niveau des plus grands salons agricoles mondiaux et surtout, d’en faire une agora formidablement utile et positive pour l’agriculture ivoirienne et africaine et plus encore, pour la souveraineté alimentaire et la vie quotidienne des populations. Avant lui, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a invité la jeunesse à prendre une part active à cet évènement avec une journée entière dédiée à celle-ci rappelant que 2023 a été proclamée « Année de la jeunesse » par le président de la République de Cote d’Ivoire.

Plus de 320.000 visiteurs sont attendus pendant les 10 jours du Salon, 800 entreprises exposantes sur une superficie 18.000 m2, 300 rencontres B2B, 1300 rencontres d’affaires et plus de 30 pays représentés.

Les précédentes éditions ont permis de signer des accords et conventions dont les montants globaux sont passés de 38 milliards de Fcfa en 2015 à 238 milliards de francs Cfa en 2019.

La 5e édition du Sara tenue du 22 novembre au 1er Décembre 2019 avait enregistré 786 exposants, dont plus de 473 stands, près de 300.000 visiteurs, plus de 150 rencontres B2B et 950 rencontres d’affaires.