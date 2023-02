Tanzanie: Célébrer le Dieu de la Mission - 100ème anniversaire de la présence des Missionnaires de la Consolata

Iringa — "A quoi bon célébrer le Centenaire de la présence des Missionnaires de la Consolata en Tanzanie ? Que célébrons-nous ? Qui célébrons-nous ? " écrivent à l'Agence Fides Sœur Simona Brambilla, Supérieure Générale de l'Ordre, et Sœur Maria Michela Astegiano, à l'occasion de l'important anniversaire qui les voit engagés depuis un siècle à Iringa.

Nous célébrons le Dieu de la mission, le Dieu constamment pèlerin, en chemin, " sortant " pour chercher et atteindre chacune de ses créatures et les envelopper dans l'étreinte de son amour tendre, fort et miséricordieux. En ce centenaire, nous ne nous célébrons pas nous-mêmes, Missionnaires de la Consolata, mais Lui, la Source de la Mission".

Au cours de la célébration eucharistique d'action de grâce, qui s'est tenue le 30 janvier 2023 à la cathédrale du Sacré-Cœur d'Iringa, on a fait mémoire, entre autres, de la bienheureuse Irène Stefani (voir Fides 19/10/2005) et de la bienheureuse Leonella Sgorbati, qui ont donné leur vie en Afrique (voir Fides 22/05/2018).

Le fondateur de l'Ordre de la Consolata, le bienheureux Giuseppe Allamano, a créé l'Institut à Turin en 1910. Le 8 décembre 1922, les premières Sœurs Missionnaires de la Consolata, MC, quittent Turin pour le Tanganyika, qui rejoint Zanzibar le 26 avril 1964 et forme ensemble la République Unie de Tanzanie. Ils ont été rejoints sur le bateau à Mombasa par deux sœurs du Vicariat du Kenya.

Arrivées à Dar es Salaam le 10 janvier 1923, cinq jours plus tard, les sœurs ont continué en train jusqu'à Dodoma. Après quatre heures de marche, ils atteignent Bihawana d'où, le 22 janvier, ils commencent, avec quelques Pères Missionnaires de la Consolata, la caravane qui les conduira, après 300 km à pied, à Tosamaganga, où ils arrivent le 30 janvier. Le supérieur de la mission de Tosamaganga, le père Gaudenzio Panelatti, MC, fait tout son possible pour que les sœurs nouvellement arrivées puissent s'installer dans leur nouvel environnement et établir de bonnes relations avec la population locale.

Chaque après-midi, il accompagne les nouveaux arrivants pour visiter les villages proches de la mission et faire connaissance avec les familles. Les matinées se passent entre la cuisine et le potager, l'école et les enfants, l'enseignement de l'économie domestique aux filles et les cours de puériculture aux femmes. Pendant leur temps libre, ils étudient le kiswahili. Le soir, tous les nouveaux arrivants se réunissent pour s'informer sur la culture locale, raconter ce qui leur est arrivé dans la journée et planifier ensemble ce qu'ils feront le lendemain. "Cela fait 100 ans !" souligne Sœur Brambilla.

"Conscientes d'avoir reçu et de continuer à recevoir de manière totalement gratuite l'immense don de la Mission, en retraçant et en relisant les cent ans de notre histoire missionnaire en Tanzanie, nos cœurs sont remplis d'une infinie gratitude", concluent Sœur Simona et Sœur Maria Michela.