Sénégal: Interdit par le Préfet - Sonko annonce le maintien de son méga meeting à Mbacké

Interdit par le préfet du département de Mbacké, le méga meeting projeté ce vendredi 10 février, par le parti Pastef Les Patriotes est maintenu, si l'on n'en croit à son leader, Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor, qui a saisi la Cour suprême d'une requête en référé aux fins de l'annulation de la décision du préfet, parce que l'a jugeant caduc appelle ses militants et sympathisants à maintenir la mobilisation, en attendant le verdict du juge des référés.

" En attendant la décision du juge des référés, le Méga Meeting de Mbacké reste maintenu ! " , a déclaré Ousmane Sonko, sur sa page Facebook, suite à la décision du préfet du département de Mbacké, qui s'est dit appuyer sur les dispositions du code pénal en article 96, pour annuler le méga meeting projeté ce vendredi 10 février, par les militants de son parti Pastef à Touba.

Pour Sonko, " en ouvrant les guillemets pour citer l'article 96 du code pénal du Sénégal en vigueur, comme base légale de " l'interdiction ", le préfet du département de Mbacké, monsieur Amadoune Diop, a reproduit les dispositions, non pas du Code pénal, mais celles de la loi N*74-13 du 24 juin 1974, d'ailleurs abrogée, dans ses dispositions contraires, par l'article 18 de la loi N° 78-02 DU 29 janvier 1978 relatives aux réunions ", a fait constaté, le leader du parti Pastef, annonçant avoir " saisit la Cour suprême d'une requête en référé aux fins de l'annulation de cette honteuse décision. "

Ainsi, " En attendant la décision du juge des référés, le Méga Meeting de Mbacké reste maintenu ! Au préfet qui s'est courbé devant les ordres illégaux de ses supérieurs d'en assumer les conséquences devant l'histoire ", a-t-il prévenu.

Avant d'appeler ses militants et sympathisants à la mobilisation, "j'appelle les militants et sympathisants à maintenir la très forte mobilisation notée qui crée la psychose chez Macky Sall au point qu'il ait besoin d'être " rassuré " par une mobilisation payante de ses responsables et alliés politiques moribonds."

D'ailleurs, en tout état de cause, dit le maire de Ziguinchor " j'avais déjà formulé mon intention d'accomplir ma prière du vendredi dans la cité religieuse de Touba avant de me rendre à Mbacké solliciter les prières auprès de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife des baye fall, je compte bien m'en acquitter par la grâce de Dieu "

Et d'indiquer " Aucune dictature ne prospérera au Sénégal et plus aucune forfaiture ne sera tolérée. Macky Sall gagnerait à le comprendre, pendant qu'il est encore temps, pour préserver la paix civile."

Ousmane Sonko, a également constaté pour déplorer, de ce qui s'est passé ce jeudi 9 février 2023, à Dakar avec son cortège qui est essuyé de grenades lacrymogènes et à Touba par l'arrestation de ses militants, dont le député à l'Assemblée nationale, CheikhThioro Mbacké.