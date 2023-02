Soudan: Le Soudan et le Sultanat d'Oman discutent de la coopération dans le domaine de l'élevage

Khartoum — Le ministre par intérim des ressources animales, Hafez Ibrahim Abdul-Nabi, a apprécié la fermeté des relations bilatérales entre le Soudan et le Sultanat d'Oman ainsi que la coopération conjointe dans tous les domaines de l'élevage au profit de les deux pays.

Le ministre a fait ces remarques lorsqu'il a rencontré mercredi dans son bureau l'ambassadeur du Sultanat d'Oman au Soudan, l'ambassadeur Ali bin Suleiman Al-Darmaki.

Le ministre a déclaré avoir reçu un message écrit de son homologue omanais, le ministre de la richesse agricole, de la pêche et des ressources en eau, le Dr Saud bin Hamoud Al-Habsi, qui comprenait les résultats de la réunion ministérielle des ministres des ressources animales, qui a été accueillie par le Sultanat d'Oman en novembre dernier et la mise en œuvre des résultats de ces réunions.

Abdel Nabi, a affirmé qu'il était prêt à recevoir une délégation du ministère omanais de l'agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques concernant la mise en œuvre des décisions des réunions et à s'informer sur les fermes modèles, les usines et les abattoirs au Soudan.

Il a affirmé le souci de son ministère de maintenir la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'élevage et d'ouvrir de nouveaux marchés dans le Sultanat d'Oman et les pays voisins, vers l'amélioration et le développement des exportations de ressources animales.

Il a déclaré que la visite de la délégation omanaise représente une étape positive dans le cadre de l'adoption par le Soudan de l'Initiative arabe de sécurité alimentaire, appelant à l'établissement de véritables partenariats entre les deux pays dans le but d'échanger des bénéfices.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Oman a salué les relations distinguées entre le Soudan et le Sultanat d'Oman dans tous les produits des ressources animales, et a évoqué la visite d'une délégation du ministère omanais de l'agriculture, de la pêche et des ressources en eau pour se familiariser avec les potentialités du Soudan dans le domaine des ressources animales.