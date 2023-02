Afrique de l'Est: Uhuru Kenyatta appelle les pays contributeurs de la force de l'EAC à accélérer le déploiement de leurs troupes à l'Est de la RDC

L'ancien Président kenyan Uhuru Kenyatta, médiateur du processus de Nairobi, demande aux pays membres de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC)participant à la Force régionale de déployer leurs troupes qui doivent prendre position " de toute urgence et sans plus tarder dans tout l'Est de la République démocratique du Congo ". Il le dit dans un communiqué publié ce jeudi 9 février.

Uhuru Kenyatta demande aussi à la force régionale de s'interposer entre les forces combattantes dans les zones où le retrait des groupes armés a été constaté. Il se félicite de l'appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu lancé par les chefs d'Etat de la région à tous les éléments combattants dans l'Est de la RDC.

Le facilitateur du processus de paix de Nairobi a " chaleureusement accueilli l'intervention des chefs d'État régionaux qui ont tenu une réunion d'urgence à Bujumbura plus tôt dans la semaine et les a remerciés pour leur engagement continu et leur soutien au processus ".

L'ancien chef de l'Etat kenyan a également appelé à un soutien humanitaire urgent, notamment de la part des organisations humanitaires locales et internationales, aux dizaines de milliers de personnes déplacées internes en souffrance et les communautés perturbées dont les vies et les moyens de subsistance ont été bouleversés par la poursuite des combats.

Jusqu'ici, seuls le Burundi et le Kenya ont déployé leurs troupes sur le territoire congolais.