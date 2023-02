Soudan: Le ministre de la Santé rencontre la délégation du Croissant-Rouge qatari

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé, Dr. Haitham Muhammad Ibrahim, s'est réuni ce matin, avec la délégation du Croissant-Rouge du Qatar, dirigée par le directeur du secteur des secours et du développement international, Dr. Muhammad Salah Ibrahim, et le directeur du bureau du Croissant du Qatar au Soudan, l'ingénieur Muhammad Safi et le coordinateur des convois médicaux au bureau du Soudan Dr. Ezzeddin Jaafar, en présence de la directrice de la santé internationale et des relations bilatérales, Dr. Sarah Elias, et du directeur du Département général du contrôle des urgences et des épidémies, Dr. Montaser Muhammad Othman.

Haitham a souligné la poursuite de la coopération entre les deux pays et la construction d'un partenariat institutionnel pour renforcer le système de santé au Soudan et bénéficier des cadres soudanais migrants dans l'État du Qatar en participant à la fourniture de services au Soudan à travers l'établissement d'un protocole bilatéral conjoint, faisant allusion à la création du forum soudano-qatari pour accroître la coordination entre les deux pays.

Le ministre a également salué le Croissant-Rouge du Qatar pour son assistance non seulement dans les domaines médicaux, mais en plus du développement, de la santé et de l'eau.