Togo: Laba Fo-Doh - Le Togolais " pour toujours " à Al Ain FC

Laba Fo-Doh va rester plus longtemps à Al Ain. Le club des émirati a annoncé ce jeudi, la prolongation du contrat de l'international togolais, pour toujours.

L'international togolais dispose désormais d'un statut particulier à Al Ain FC. Alors que le contrat de l'attaquant courait jusqu'en 2024, le club des Emirats arabes unis a décidé de le bloquer définitivement en lui proposant un nouveau contrat longue durée.

Une proposition validée par le joueur arrivé au sein du club en juillet 2019. Al Ain FC a annoncé la nouvelle ce jeudi 9 février, deux jours avant le choc en championnat face à Al Jazira.

Actuel meilleur buteur de l'ADNOC Pro League (17 buts en 15 matchs), l'attaquant avait pourtant plusieurs propositions extérieures. Mais l'ancien joueur de RS Berkane se sent bien à Al Ain.

" j'ai reçu plusieurs offres et nous avons parlé (avec sa famille et son agent) de nombreuses offres, mais j'ai décidé de rester avec Al Ain et j'ai renouvelé mon contrat parce que je me sens très à l'aise ici... Mon attachement au leader est beaucoup plus grand que d'être défini par des clauses contractuelles, car je me sens appartenir à cette grande entité " a confié l'international togolais en conférence de presse.

A 31 ans, l'attaquant est le fer de lance du club actuellement classé 5e du championnat. Désormais libéré par rapport à son avenir, le joueur espère continuer par donner du plaisir au club et aux supporters.

" En annonçant la prolongation de mon contrat avec Al Ain, l'un de mes souhaits s'est réalisé car je veux jouer plus de matches et récolter de nombreux succès locaux et étrangers, et il n'y a pas de limite à mes ambitions avec Al Ain " a-t-il ajouté.